Yhdysvaltalainen kaapelitelevisiokanava Fox News on erottanut uutisankkurinsa Ed Henryn seksuaalisen häirinnän vuoksi.

Konservatiivisen kanavan entinen työntekijä on syyttänyt Henryä useita vuosia sitten tapahtuneesta seksuaalisesta häirinnästä.

Fox News sai tiedon häirinnästä viime viikolla ja palkkasi ulkopuolisen tahon tutkimaan väitteitä. Lakifirman tekemän selvityksen perusteella Henry on erotettu tehtävistään.

Henry on kiistänyt syytteet. Hänen lakimiehensä mukaan Henry on luottavaisin mielin siitä, että hänen puolensa tapahtumien kulusta osoittautuu oikeaksi, kun asiaa on selvitetty lisää.

Henry on työskennellyt Fox Newsillä vuodesta 2011. Hän on juontanut America’s Newsroom -ohjelmaa.

Asiasta kertoivat muun muassa BBC, The New York Times ja ABC News.

Fox News on joutunut useisiin seksuaaliseen häirintään liittyviin kohuihin viime vuosien aikana. Vuonna 2017 kanava erotti tähtiankkurinsa Bill O´Reillyn ahdistelusyytösten vuoksi. Lisäksi tv-yhtiön hallituksen puheenjohtaja Roger Ailes joutui eroamaan vuonna 2016, kun useat naiskollegat syyttivät häntä seksuaalisesta ahdistelusta.