Kuvataide

Hullu rakkaus – Seppo Fräntin kokoelma Kiasmassa 10.1.2021 saakka Nykytaiteen museo Kiasmassa (Mannerheiminaukio 2). Avoinna heinäkuussa ti–su 11–18.

”Huippujuttu! Aivan ihanaa! Hieno taiteilija!”

Taidekeräilijä Seppo Fränti innostuu lähes jokaisesta teoksesta näyttelynsä lehdistötilaisuudessa, vaikka hän on tehnyt esittelykierroksen jo useampaan kertaan. Samaistun Fräntin intoiluun, sillä hänen kokoelmaansa esittelevä näyttely on minulle ensimmäinen sitten museoiden avautumisen koronarajoitusten jälkeen.

Näyttelyn runsaassa ripustuksessa on paljon väriä ja elämää.

Näyttely tuntuu sykäykseltä elämää ankean koronakevään jälkeen. Fräntin kokoelma on poikkeuksellisen intiimi ja välitön, eikä siinä ole rahtuakaan laskelmoinnin makua. Värikäs ja yltäkylläisesti ripustettu näyttely tavoittaa hyvin Fräntin vilpittömän rakkauden taiteeseen.

Kirjoitin rajoitusten aikaan jutun näyttelyn katalogista, mutta nyt museossa tajuan jälleen kerran, miten parhaatkaan kuvat eivät korvaa taideteoksen kohtaamista fyysisesti, välittömästi ja henkilökohtaisesti – varsinkaan Fräntin kokoelman tapauksessa.

Näyttelyn piti avautua jo keväällä, mutta pandemia siirsi avajaisia parilla kuukaudella. On tavallaan onni, että rajoitusten jälkeen ensimmäisenä avautuu juuri Hullun rakkauden kaltainen elämänmakuinen ja vahvan tunteellinen näyttely.

Fränti lahjoitti mittavan 650 teoksen kokoelmansa Kiasmalle joulukuussa 2017. Lahjoitus laajentaa merkittävästi museon kokoelmia etenkin 2000- ja 2010-lukujen suomalaisen maalaus­taiteen osalta.

Jussi Gomanin maalaama Fräntin muotokuva Seppo katselee kaukaista tähteä Baconin huoneessa (2019).

Vaikka kokoelma sisältää teoksia 90 taiteilijalta, sitä ei tule suinkaan pitää kattavana yleisesityksenä viime vuosikymmenten trendeistä. Esimerkiksi fotorealismi ja sliipattu minimalismi eivät näytä olevan Fräntin mieleen.

Kokoelma on ennemminkin kerääjänsä muotokuva, joka heijastelee Fräntin persoonaa ja makua. Eklektisyydestään huolimatta kokoelman teoksia yhdistää selkeä mieltymys rouheaan puoliabstraktiin ilmaisuun, värikkyyteen ja vahvaan materiaalisuuden tuntuun.

Fräntin kokoelma sisältää runsaasti teoksia Henry Wuorila-Stenbergiltä. Kuvassa teos Maalaus (1995).

Fränti korostaa puheissaan uppoutumista, haltioitumista ja teokseen sukeltamista. Näyttelyn teokset kutsuvatkin ennemmin intuitiiviseen ja tunnelähtöiseen kokemiseen kuin älylliseen pohdiskeluun.

Näyttelyssä eniten tilaa saavat Jussi Goman, Henry Wuorila-Stenberg ja Kim Somervuori, joilta kokoelma sisältää hyvin edustavat teoskokonaisuudet.

Olli Marttilan pastelliteoksessa L’Eclipse (2013) on naivistista tyylikkyyttä.

Särmikkääseen ekspressiivisyyteen painottuvassa näyttelyssä erottuu muutama erinomainen Robin Lindqvistin käsitteellinen maalaus. Esillä on myös hieno kokoelma Olli Marttilan naivistisen elegantteja piirroksia.

Henna Jula (s. 1990) on näyttelyn nuorin taiteilija. Kuvassa öljymaalaus Juuret (2015).

Yksi Fräntin kokoelman erityispiirteitä on painotus nuoriin lupaaviin taiteilijoihin. Lahjoituskokoelman 90 taiteilijasta jopa 50 on uusia Kiasman kokoelmille. Henna Julan omaperäinen, vahvaa materiaalin hallintaa kielivä teos Roots (2015) on hyvä esimerkki Fräntin silmästä nouseville lahjakkuuksille.

Noin 200 teosta esittelevän näyttelyn tiivis ripustus voisi muissa olosuhteissa tuntua liian ahtaalta. Nyt sen hengästyttävä runsaus tuo mieleen kuvat Fräntin asunnosta, jossa maalaukset nojaavat pinoittain vasten seiniä ja täyttävät asunnon jokaisen nurkan.