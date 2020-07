L’Atalante ★★★★★

Ranska 1934

Kun Jean Vigon ainoa pitkä elokuva L’Atalante sai 1934 ensi-iltansa, ohjaaja makasi kuolinvuoteellaan.

Elokuva ei onneksi kuollut, vaikka Gaumont-studio silpoi sen vähän päälle tunnin mittaiseksi ja sitä hyljeksivät niin kriitikot kuin yleisö.

Osittain entisöitynä L’Atalantesta tuli Ranskan uuden aallon tekijöiden esikuva. Nykyään sitä pidetään yhtenä elokuvahisto­rian suurimmista klassikoista.

Nyt nähdään vuoden 2017 entisöinti, joka on niin lähellä Vigon tarkoittamaa kuin mahdollista.

Tarina alkaa Julietten (Dita Parlo) ja Jeanin (Jean Dasté) häistä. Pari rientää kirkosta suoraan L’Atalante-jokiproomulle. Aikataulu ei salli hääjuhlia.

Nuoren parin taustasta ei kerrota juuri mitään. Pian ilmenee, että Jean on jo kokenut jokikippari. Maalaistyttö Juliettea houkuttaisivat myös Pariisin valot.

Proomu seilaa irrallaan maailmasta ja toimii turvapaikkana, paitsi kun pitää rantautua tekemisiin ulkomaailman kanssa. Julietten ja Jeanin uudenkarhea suhde tarjoaa punaisen langan, mutta pari kiintoisaa sivuhenkilöä melkein varastavat huomion.

Pieneen miehistöön kuuluu maailman meret seilannut, ympäriinsä tatuoitu Jules, joka rakastaa laivakissojen laumaa ja eksoottisia muistoesineitään. Rosoisen ulkokuoren alla sykkii kultainen sydän. Julesia näyttelee Michel Simon, joka oli noussut tähdeksi Jean Renoirin elokuvan Boudu eli kuinka välttyä hukkumasta (1932) kulkurina.

Pienempi hahmo on kaupustelija, taikuri ja yhdenmiehenorkesteri, helppoheikki (Gilles Margaritis). Hän viekottelee Juliettea kuin paratiisin käärme.

L’Atalanten ytimessä tuore pariskunta etsii yhteistä säveltä. Vigo kertoo heistä runollisilla kuvilla. Hänen kaikki elokuvansa kuvasi Boris Kaufman, joka työskenteli myöhemmin Amerikassa muun muassa Elia Kazanin hienoimmissa elokuvissa.

Vigo sairastui tuberkuloosiin 12-vuotiaana ja kuoli vain 29-vuotiaana. Hän ehti tehdä neljä elokuvaa, yhteensäkin alle kolme tuntia. Teema näyttää nyt kerralla koko tuotannon.

Vigo aloitti dokumenteilla Nizzasta puheenollen (À propos de Nice, 1929) ja Taris (1931).

Kolmevarttinen Nolla käytöksestä (Zero de conduite, 1933) kertoo sisäoppilaitoksen vintiöistä. Teknisesti se keikkuu mykkä- ja äänielokuvan välillä vähän kömpelösti, mutta sen anarkia tuntuu melkein yhtä tuoreelta kuin L’Atalanten runollisuus.

Edes klassikoista harva on kestänyt aikaa yhtä hyvin kuin L’Atalante. Se on tosi söpö muttei imelä – mikä on saavutus.