Friedrich Nietzsche totesi aikoinaan, että kun katsot kauan pimeyteen, pimeys katsoo sinuun. Alun perin saksalaisfilosofi kirjoitti kuiluun katsomisesta, mutta älykäs suomenkielinen käännös sopii erityisen hyvin HBO:n dokumenttisarjaan I’ll Be Gone in the Dark.

Sarja nojaa Michelle Mc­Namaran kirjaan Katoan yön pimeyteen – Tositarina yhden naisen pakkomielteestä jäljittää Golden State Killer (2018, suom. Tiina Ohinmaa, Atena2019).

Kuusiosaisen, keskimääräistä selvästi moniulotteisemman true crime -sarjan vastaava tuottaja on Liz Garbus. Hänen pitkältä meriittilistaltaan löytyvät muun muassa dokumentit Abu Ghraibin aaveet (2007) ja What Happened, Miss Simone? (2015).

On harvinaisen vaikea arvioida, paljonko sarjasta voi paljastaa. Uudet käänteet ovat tärkeitä sekä rikostutkinnan että McNamaran sielunmaiseman esittelyn kannalta, mutta toisaalta monen asian voi väittää olevan ”yleisesti tiedossa”.

Ilmeisin näistä on se, että Golden State Killer jäi lopulta kiinni. Sekä HS:n että Ylen nettisivut kertoivat, että Joseph DeAngelo tunnusti teot viime maanantaina.

DeAngelo syyllistyi yli 50 raiskaukseen ja 13 murhaan. Vuonna 1976 rikossarjansa Sacramentossa aloittanut DeAngelo tunnettiin aluksi nimellä East Area Rapist, itäisen alueen raiskaaja.

Kun väkivaltainen taloihin tunkeutuminen jatkui vuonna 1979 viisisataa kilometriä etelämpänä Santa Barbaran seudulla, tekijää kutsuttiin Original Night Stalkeriksi, alkuperäiseksi yösaalistajaksi.

Pitkään rikossarjoja ei osattu yhdistää toisiinsa. Yksi syy eteläisten tekojen pimittämiselle, jopa toisilta poliiseilta, oli ­alueen seriffin tekemä sopimus kiinteistönvälittäjien kanssa. Hintojen ei haluttu laskevan.

Michelle McNamarasta monet ovat varmastikin kuulleet näyttelijäaviomiehen Patton Oswaltin kautta. Dokumentissakin puhuva Oswalt on käsitellyt parisuhdetta Netflixin stand up -esityksissä Annihilation (2017) ja I Love Everything (2020).

Niille, jotka eivät tiedä muuta, on kuitenkin huomattavasti parempi olla paljastamatta enempää. Dokumenttisarja on ennen kaikkea McNamaran tarina.

Erityisen kiitettävää sarjassa on raiskauksista selvinneiden naisten huolellinen kuunteleminen ja heidän keskinäisen tukensa etualalle nostaminen. Selväksi käy sekin, miten vähätelty rikos raiskaus 1970- ja 1980-luvuilla oli.

Viimeinen jakso auttaa ymmärtämään, mikä tuhosi Joseph DeAngelon henkisen tasapainon, ja myös se selviää, miksi hän piti vuosien tauon synkällä urallaan.

Viitteiden varaan sen sijaan jää, miten DeAngelon onnistui niin helposti kerta toisensa jälkeen kadota yön pimeyteen.

I’ll Be Gone in the Dark, HBO Nordic. Uudet jaksot maanantaisin.