Kulttuuri | Musiikki

Pyhimys pyysi Salla-Marja Hätistä laulamaan kappaleelleen, ja jätti hänen nimensä mainitsematta – Tapauksesta puhkesi sopimuskiista, joka päättyi 10 000 euron korvaukseen

Hätisen mukaan kyse on alaa vaivaavasta suuremmasta ongelmasta, jossa sedillä on valta. Pyhimyksen mukaan tapauksen taustalla on inhimillinen erehdys. Asiasta uutisoi ensimmäisenä YleX.