Romaani

Eduard Verkin: Sahalinin saari (Ostrov Sakhalin). Suom. Kirsi Luoma. Like. 456 s.

Vain Japani on säästynyt ydinsodalta ja hallitsee nyt maailmaa. Japanin pohjois­puolella sijaitseva Sahalinin saari on rangaistus­siirtola, jossa on joukko toinen toistaan ankarampia vankiloita ja väestöä, jolla ei ole oikeutta muuttaa muualle. Itse asiassa Sahalin on heidän turva­paikkansa. Mantereella riehuu pikaraivo­tauti, joka muuttaa ihmisen muutamassa minuutissa zombiksi.

Siren on nuori nainen, joka lähetetään tutkimaan Sahalinia. Hän on futurologi, jonka tehtävänä on paitsi tutkia tulevaisuutta, myös vaikuttaa sen toteutumiseen. Saarella Siren saa turvamiehekseen Artjomin, harvinaisen henkiinjääneen venäläisen.

Kiertomatka saarella muuttuu painajaiseksi, kun maanjäristys luo kannaksen, jota pitkin pikaraivotauti pääsee saarelle.

Venäläisen Eduard Verkinin (s. 1975) dystopiassa Sahalin on maanpäällinen helvetti. Sen yhteisö on umpirasistinen. Hierarkian pohjalla ovat korealaiset ja amerikkalaiset, mutta ei seuraavalla tasolla olevia kiinalaisiakaan ihmisinä pidetä.

Dystopiassa on jäljellä vain ihmismassaa, jota riistetään ja hyväksikäytetään kun muita luonnonvaroja ei ole. Kaiken lisäksi ihmiset ovat hyödyllisempiä kuolleena: ruumiit kelpaavat polttoaineeksi.

”Oman arvioni mukaan aukiolle oli kokoontunut miljoona ihmistä, kenties enemmänkin – kaukaa katsoen heitä ei tietenkään mieltänyt kiinalaisiksi, vaan ihmisiksi, ehkäpä ihmisiksi”, Siren kuvaa.

Siren ja Artjom ovat säilyttäneet jonkinlaisen kyvyn nähdä massassa ihmisiä ja kenties se antaa heille mahdollisuuden pelastua.

Takakannessa romaania markkinoidaan ”toimintajännärinä”, mikä on harhaanjohtavaa. Teos muistuttaa pikemminkin satiirista matkakirjaa tai dokumenttiromaania: Siren havainnoi Sahalinia kaupunki kerrallaan paikkakuntien mukaan nimetyissä luvuissa. Hän tapaa saaren vankilanjohtajia ja vankeja haastatellakseen heitä tutkimustaan varten. Verkinin romaanin taustalla onkin Anton Tšehovin matkakirja Sahalin (1895).

Teoksen lopussa seuraa luvattua jännitystä ja toimintaa, mutta Siren jatkaa silloinkin havainnointiaan.

Sahalinin saari on kuvaus maailmasta, joka on perustavanlaatuisesti pois raiteiltaan. Venäläiseen tapaan tieteiskirjallisuudelle ominaiseen aiheeseen sekoittuu fantasiaa: näkyjä, todellisuuden järkkymistä ja ennen kaikkea outoja tarinoita ja teorioita.

Jokaisessa maassa kirjoitetaan omanlaisiaan maailmanloppuja. Venäläiset ovat ihan omaa luokkaansa, niissä tavallinen ei riitä. Sahalinin saaressa apokalypsi iskee postapokalyptiseen maailmaan. Teoksen synkkyys tuo mieleen Dmitri Gluhovskin ydinsodanjälkeiseen Moskovan metroon sijoittuvan Metro-sarjan.

On houkuttelevaa lukea venäläistä spekulatiivista fiktiota eräänlaisena unikuvana Venäjän yhteiskunnallisesta tilasta. Tässä kuvassa paratiisit ja helvetit sekä eri aikakaudet ovat naapureita, hullut pitävät valtaa ja toisaalta ojanpohjalta voi löytää sivistystä ja kauneudentajua. Mutta ehkä tällaiset tulkinnat pitää jättää Venäjää syvemmin tunteville.

Koronakevät ei ole kaikkein paras lukuajankohta Verkinin dystopialle, mutta teoksen vire on sen verran satiirinen ja fantastinen, että tunnelmat eivät varsinaisesti tule iholle. Mitään hyvän mielen luettavaa Sahalinin saari ei kuitenkaan ole. Ihmisarvon rasistisen kieltämisen kuvaukset ovat ällöttäviä.

Silti Sahalin luo toivon, kuten romaanin lähes messiaanisessa lopussa paljastuu. Ansaitusta tuhosta voi nousta uuden maailman siemen.