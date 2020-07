Leonardo da Vincin maalaus Mona Lisa on Louvren tunnetuin teos.

Pariisissa sijaitseva maailmankuulu taidemuseo Louvre avaa ovensa uudelleen maanantaina.

Muun muassa Mona Lisa -maalauksen majapaikkana tunnettu museo suljettiin koronaepidemian vuoksi maaliskuussa. Lähes neljän kuukauden kiinniolon jälkeen jälleenavaus tapahtuu poikkeusjärjestelyin.

Kävijöitä vaaditaan käyttämään kasvomaskia ja yleisön on seurattava merkattua reittiä. Esimerkiksi Mona Lisa -taideteoksen eteen on osoitettu paikat kuvien ottamista varten. Lisäksi museon pinta-alasta vain 75 prosenttia on avoinna vierailijoille.

Rajoitukset ovat lyöneet tuntuvan loven myös taidemuseon kassaan. Museonjohtaja Jean-Luc Martinez kertoo uutistoimisto Reutersille sulkemisen johtaneen ”yli 40 miljoonan euron menetyksiin”.

Louvren taidemuseo avaa ovensa poikkeusjärjestelyin 6. heinäkuuta.

Tavallisesti museossa vierailee vuosittain miljoonia turisteja. Vuonna 2018 Louvren yli 10 miljoonasta kävijästä lähes kolme neljäsosaa oli turisteja. Luonnollisesti virushuolet ja matkustuskiellot verottavat kuluvan vuoden kävijämääriä tuntuvasti.

Martinez arvioi museon menettäneen jopa 80 prosenttia yleisöstä alkuvuoden aikana. Hän uskoo, että kesän aikana museossa käy vain murto-osa ihmisiä edellisvuoteen verrattuna.

Jos tavallisesti Louvressa vierailee keskimäärin 15 000 kävijää päivässä, Martinez toteaa odottavansa tänä kesänä kävijöiden jäävän 4 000–10 000 päiväkävijään.

Museo on myös siirtänyt kaksi keväälle suunniteltua näyttelyä syksylle. Näyttelyissä perehdytään italialaisiin kuvanveistäjiin Donatellosta Michelangeloon ja toinen näyttely käsittelee renessanssiajan saksalaistaiteilijan Albrecht Altdorferin töitä.

Louvre on koronakevään aikana satsannut verkossa tapahtuviin virtuaalikierroksiin, joiden avulla museon kokoelmiin on voinut perehtyä etänä ja ovien ollessa kiinni.