Seksuaalisuuden käsittely mediassa on usein tilasto- ja ongelmakeskeistä: lasketaan kertojen ja kumppaneiden määrää, kipuillaan halun puutetta ja syrjähyppyjä. Lisa Taddeon dokumentaarinen teos Kolme naista (Gummerus 2020) on virkistävä poikkeus.

Taddeo on palkittu yhdysvaltalaistoimittaja, joka seurasi kolmen haastateltavansa elämää kahdeksan vuoden ajan. Näiden eri-ikäisten naisten seksuaalihistoria avautuu lukijalle pala palalta, taidokkaasti proosan muotoon puettuna.

Kolme naista on terapeuttinen lukukokemus, jossa samaistumispintaa piisaa. Teos ei kavahda vakaviakaan aiheita, kuten pettämistä tai hyväksikäyttöä. Toisaalta se ei juutu kriiseihin tai pyri selittämään keskushahmojen käytöstä yksinomaan traumojen kautta. Kirjan suuri vahvuus on halun kuvaamisessa: seksuaalisuus on väkevämpi voima kuin osaamme ehkä edes itsellemme myöntää.

Kaukokaipuu ei hellitä

Halu ja nautinto kuljettavat päähenkilöitä myös Hannele Mikaela Taivassalon romaanissa In Transit (Teos 2016). Runeberg-palkittu kirjailija kuvaa ihmisiä kolmessa sukupolvessa. Kaikkien elämää määrittää toisaalta kuulumattomuuden tunne ja yksinäisyys, toisaalta vimmaiseksi yltyvä seksuaalinen halu, jonka iho muistaa vielä vuosikymmeniä myöhemmin.

In Transitissa kehollinen rakkaus on voimista suurin, mutta lähes yhtä hurmoksellista on jatkuva matkanteko. On lähdettävä yhä uudelleen, jätettävä taakse kaikki vanha; mihin tahansa, kunhan vain on liikettä. Kun maailma pandemian keskellä on pysähdyksissä, In Transit lukuisine matkakuvauksineen tarjoaa lohdullisen pakotien.

Puhetta entiselle rakastajalle

”Tämä on tietoa: sinikuume alkoi kun tapasin sinut. Haluan sinun tietävän, etten enää syytä siitä sinua.”

Maggie Nelsonin Sinelmiä (S&S 2019) on tutkielma parisuhteen päättymisestä, pakkomielteisestä rakkaudesta ja sinisestä väristä. Fragmenteista koostuva pieni teos on kuin päiväkirja, joka muistuttaa milloin omaelämäkerrallista romaania, milloin esseetä. Nelson tekee merkintöjä niin kirjoittamisesta kuin Joni Mitchellin musiikistakin, mutta palaa aina lopulta olennaisen äärelle: muistelemaan kaiken ylittävää nautintoa, jota nyttemmin ei enää ole saatavilla. Sinelmiä on lohdullinen ja kaunis teos. Sen sivuilla kehollisuus kohtaa älyn poikkeuksellisella tavalla.

