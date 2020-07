Kanye West ilmoitti Twitterissä aikovansa pyrkiä Yhdysvaltain presidentiksi tulevissa presidentinvaaleissa. Vielä huhtikuussa räppäri ilmaisi tukevansa istuvaa presidenttiä Donald Trumpia.

”Meidän on lunastettava lupauksemme Amerikasta luottamalla jumalaan, yhdistämällä visiomme ja rakentamalla tulevaisuuttamme. Pyrin Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi. #2020VISION”, West julistaa.

Räppärin puoliso ja mahdollisesti tuleva Yhdysvaltain ensimmäinen nainen, Kim Kardashian, jakoi Westin ilmoituksen Twitterissä. Lisäksi tukensa Kanye Westin aikeille on käynyt jo ilmaisemassa Tesla-miljardööri Elon Musk.

Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun Kanye West on puhunut julkisesti aikeistaan osallistua presidenttikisaan. Edellisen kerran viime marraskuussa räppäri ilmoitti asettuvansa ehdolle vuoden 2024 vaaleissa. Vuonna 2015 MTV Video Music Awards -gaalassa kiitospuheensa aikana hän sanoi pyrkivänsä presidentiksi vuoden 2020 vaaleissa.

Yhdysvaltain vaalipäivään on vain nelisen kuukautta aikaa, eikä 43-vuotias artisti ole kertonut tarkempia tietoja kampanjastaan. Kanye Westillä on kuitenkin yhä aikaa hakea presidentiksi esimerkiksi sitoutumattomana ehdokkaana. Sitoutumattomaksi ehdokkaaksi asettumisen aikarajat vaihtelevat osavaltioittain ja viimeiset hakupäivät ovat vasta syyskuussa.

Julkisuustempauksistaan tunnetun räppärin sanomisiin on siis hyvä suhtautua varauksella. Räppäri julkaisi hiljattain uuden singlen Wash Us In The Blood työstämältään God’s Country -albumilta, joten kyseessä voi olla artistin operaatio mediatilan haltuunottamiseksi.

Kanye West ja Kim Kardashian ovat yksi maailman seuratuimmista julkkispareista.

Kanye West on kohahduttanut aiemminkin. Toistuvasti.

Puoluekannaltaan republikaaniksi tunnustautunut West on herättänyt huomiota muun muassa läheisillä väleillään istuvan presidentin Donald Trumpin kanssa. Kanye West on puolisonsa Kim Kardashianin kanssa vieraillut Valkoisessa talossa ja räppäri on nähty usein sonnustautuneena Trumpin kannattajien suosimaan Make America Great Again -lippalakkiin.

Vuosina 2016–2018 räppäri vietti eräänlaista kohujen aktiivikautta. Trump-kannatuksensa ja puolustuspuheenvuorojensa lisäksi hän tokaisi TMZ-viihdejulkaisun videohaastattelussa, että ”400 vuotta orjuutta kuulostaa valinnalta”.

Myöhemmin loppuvuodesta 2018 Kanye West ilmoitti ottavansa etäisyyttää politiikkaan keskittyäkseen luomistyöhönsä. Seuraavana vuonna hän julkaisi voimakkaan kristillisen herätyksensä innoittamana gospel-vaikutteisen Jesus Is King -albumin.

Kohut ovat seuranneet Kanye Westiä myös poliittisten aiheiden ulkopuolella.

Julkisesti tunnetuimpia kohuja on räppärin pitkäkestoinen kiista laulaja Taylor Swiftin kanssa. Artistien keskinäinen kahnaus on jatkunut jo vuosia, ja se sai alkunsa vuoden 2009 MTV Music Video Awards -gaalasta.

Tuolloin Swift oli vastaanottamassa parhaan naisesiintyjän musiikkivideon palkintoa, kun West yllättäen nousi lavalle, nappasi mikrofonin kesken laulajan kiitospuheen ja julisti, että Beyoncén video oli ”kaikkien aikojen parhaita”.

Vuonna 2009 Kanye West nappasi Taylor Swiftiltä mikrofonin kesken tämän kiitospuheen.

Kaksikko sopi riitansa, kunnes vuonna 2015 Kanye West julkaisi Famous-kappaleen, jolla hän räppää seuraavasti: ”Minusta tuntuu, että minä ja Taylor saatamme vielä harrastaa seksiä. Miksi? Minä tein siitä ämmästä kuuluisan.”

Vuonna 2016 Kanye West twiittasi massiivisista 53 miljoonan dollarin veloistaan. Hän aloitti muun muassa kampanjan, jotta Facebookin perustaja Mark Zuckerberg sijoittaisi hänen taiteellisiin hankkeisiinsa miljardi dollaria.

Sittemmin artistin raha-asiat ovat sujuneet paremmin, sillä huhtikuussa hän nousi Forbes-julkaisun miljardöörilistalle. Hän on Jay-Z:n jälkeen toinen räppäri kyseisellä listauksella. Kanye Westin ja Adidaksen yhteistyössä tekemä Yeezy-kenkäbisnes sekä artistin kiinteistöomistukset ovat osoittautuneet hyvin tuottoisaksi liiketoiminnaksi, sillä räppärin varallisuuden arvioidaan olevan noin 1,3 miljardia dollaria.