Matt Damon tappavasta pandemiasta kertovassa elokuvassa Tartunta (2011), joka on noussut koronan aikana nettipalveluissa katsotuimpien listoille.

Kauhun ystävät ovat sietäneet korona-ajan synnyttämiä henkisiä paineita keskimäärin muita paremmin, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkijat Chicagon yliopistosta, Pennsylvanian yliopistosta ja Aarhusin yliopistosta tarkastelivat tutkimuksessa kauhua sisältävien kulttuurituotteiden kuluttamisen ja kammottaviin asioihin kohdistuvan uteliaisuuden vaikutuksia ihmisten henkiseen kestävyyteen covid-19-pandemian aikana.

Koronaviruksen levitessä on ollut ilmeistä, että pandemian aikana ihmiset myös kaipaavat tarinoita toisista, fiktiivisistä pandemioista. Albert Camus’n romaania Ruttoa (1947) on kustantajien mukaan myyty enemmän kuin aikoihin. Tappavasta pandemiasta kertova Steven Soderberghin elokuva Tartunta (2011) on noussut nettipalveluissa katsotuimpien listoille.

Kauhuelokuvassa Hiljainen paikka (2018) Noah Jupe (vas.), Millicent Simmons ja John Krasinski yrittävät olla aivan hiljaa.

Erityisesti elokuviin ja tv-sarjoihin keskittyneen tutkimuksen lähtökohtana oli ajatus, että fiktio voi toimia käyttökelpoisena simulaationa todellisuudesta.

Tutkimuksessa selvisi, että kauhufiktion fanit kestivät henkisesti pandemiaa keskimääräistä paremmin. Erilaisista ulkoavaruuden olentojen, zombien tai muiden hyökkäyksistä kertovien elokuvien fanit puolestaan osoittivat sekä keskimääräistä suurempaa henkistä kestävyyttä että varautumista pandemien synnyttämiin poikkeusoloihin.

”Yhdistettynä nämä tulokset vahvistavat hypoteesin, että altistuminen pelottavalle fiktiolle antaa yleisölle mahdollisuuden harjoitella toimivia selviytymisstrategioita, joista voi olla hyötyä tosielämän tilanteissa”, tutkimuksessa todetaan.

Selviytymisstrategioilla viitataan tässä yhteydessä enemmänkin siihen, miten tottunut on käsittelemään pelon ja ahdistuksen kaltaisia tunteita kuin käytännön vinkkeihin siitä, miten fiktioelokuvien henkilöt taistelevat zombeja tai tartuntatauteja vastaan.

Toisaalta tutkimuksessa todetaan myös, ettei kauhun kuluttaminen sovi kaikille. ”Kauhua herättävien tilanteiden simulointi saattaa toisissa herättää epämiellyttäviä tunteita ja aiheuttaa painajaisia.”

Kyselynä toteutettuun tutkimukseen osallistui 310 henkilöä eikä sitä ole vielä vertaisarvioitu.