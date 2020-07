Näyttelijä Earl Cameron on kuollut 102-vuotiaana. Cameronin perhe on vahvistanut tiedon The Guardian -lehdelle. Hän kuoli perjantaina 3. heinäkuuta kotonaan Warwickshiressä Isossa-Britanniassa.

Bermudalla vuonna 1917 syntynyt Cameron on yksi ensimmäisistä tummaihoisista näyttelijöistä, joka on tehnyt menestyksekkään uran Isossa-Britanniassa.

Hänen ensiesiintymisensä tapahtui vuonna 1951 elokuvassa Pool of London. Myöhemmin hän näytteli James Bondin avustajaa elokuvassa Pallosalama (1965) ja esiintyi Doctor Who -televisiosarjassa astronauttina.

Vielä 2000-luvulla Cameron näytteli pienessä roolissa Christopher Nolanin ohjaamassa ja Leonardo DiCaprion tähdittämässä Inception-elokuvassa (2009).

”Taiteilijana ja näyttelijänä hän kieltäytyi hyväksymästä rooleja, joissa suhtauduttiin alentavasti tai stereotyyppisesti tummaihoisiin ihmisiin”, Cameronin perhe muistelee edesmennyttä näyttelijää.

Cameronin merkityksestä myöhempien sukupolvien näyttelijöille kuvastaa se, kuinka häntä on muisteltu sosiaalisessa mediassa. Muun muassa näyttelijä David Harewood julisti Cameronin Twitter-päivityksessään legendaksi. Paterson Joseph puolestaan toteaa edustamansa näyttelijäsukupolven perustusten rakentuvan Cameronin kaltaisten ihmisten hartioiden varaan.

Cameron on Guardianin haastattelussa todennut, ettei aikoinaan mieltänyt itseään edelläkävijäksi, vaan ymmärtäneensä sen itsekin vasta paljon myöhemmin.