Katri Maasalo: Senaatintori. Suomen historia kuvin. SKS. 167 s.

Muisti on joskus armollinen.

Olin vallan unohtanut myttyyn menneen yrityksen tehdä Senaatintorista Unescon maailman­perintökohde. Sitten luin toimittaja Katri Maasalon Senaatin­tori-kirjan.

”Senaatintorin arkkitehtuuri oli yhtenäinen 1930-luvulle saakka, kunnes lounaiskulmasta (Aleksanterinkatu 30) purettiin kolmikerroksinen Engelin suunnittelema talo. Tilalle nousi punagraniittinen pankkirakennus. Vuonna 1952 Senaatintori ja Helsingin empirekorttelit suojeltiin”, Maasalo kirjoittaa.

Keskellä näkyvä pankkirakennus on mahdollinen syy sille, ettei Senaatintori kelpaa Unescon maailmanperintökohteeksi. Kuva on vuodelta 2002.

Senaatintorin epäämisen syyksi on arvioitu juuri pankkirakennusta, joka tyyliltään poikkeaa muista toria ympäröivistä taloista. Sederholmin, Bockin, Burtzin, Helleniuksen, Sunnin ja Kiseleffin talot torin etelälaidalla on rakennettu jo 1700-luvulla Ruotsin vallan aikana.

Kun Venäjä teki vuonna 1812 Helsingistä Suomen suurruhtinaskunnan pääkaupungin, tarvittiin uusia vallan merkkejä. Hovimies Johan Albrecht Ehrenströmin ja arkkitehti Carl Ludvig Engelin johdolla rakennettiin torin ympärille monumentaalikeskus: Senaatintalo, yliopiston päärakennus, Nikolainkirkko ja yliopiston kirjasto.

Torin keskusta oli aukea vuoteen 1894, jolloin siihen pystytettiin keisari Aleksanteri II:n muistomerkki. Katri Maasalo kertoo, miten muistomerkkiä on myöhemmin yritetty siirtää muualle.

Euroviisuja seurattiin Senaatintorin jättinäytöltä 12. toukokuuta 2007.

Vuonna 1935 sen tilalle ehdotettiin kahta patsasta. Yliopiston puolelle toria olisi pystytetty Aleksis Kiven patsas ja Valtioneuvoston linnan puolelle Mannerheimin patsas. Hanke ei toteutunut, koska Suomessa ei ole tapana siirrellä muistomerkkejä poliittisten tuulten vaihtelun mukaan.

Katri Maasalo osoittaa, miten monikäyttöinen tori on histo­riansa aikana ollut.

”Senaatintori on ollut ja on edelleen merkittävä näyttämö erilaisille valtiollisille juhlallisuuksille mutta myös kansalaisten mielenilmaisuille. Siellä on iloittu ja murehdittu, on oltu toiveikkaita ja petytty, marssittu virkatehtävissä ja aatteen puolesta, pelätty ja uhottu”, Maasalo kirjoittaa.

Tänä kesänä torille on pystytetty valtava terassi. Keskustan ravintolat tarvitsevat lisää ulko­tilaa, koska koronaviruksen pelossa on pidettävä turvavälejä.

Täytyy myöntää, että hätkähdin, kun kuulin ensimmäisen kerran terassisuunnitelmasta. Senaatintori on sentään valtakunnan arvokkain paikka. Ei se sovi ravintolaksi, kavahdin.

Katri Maasalon kirja auttoi avartamaan ja suorastaan ylevöittämään ajatteluani. Senaatintori on ennenkin liittynyt Suomen historian käännekohtiin, miksei sitten nyt? Pandemia jää historiaan tapahtumana, joka kosketti koko kansaa ja jota muistellaan vielä vuosikymmenten päässä.

Monet muistot ovat synkkiä ja raskaita. Ei ole pahasta, jos suomalaisten yhteiseen näkömuistiin jää myös kuvia aurinkoisesta kesäterassista.

Taiteiden yön konsertti Senaatintorilla elokuussa 2008.

Vuoden 1956 yleislakon joukkokokoukseen osallistui 30 000 ihmistä.

Hollywood-elokuvaa Punaiset kuvattin Senaatintorilla vuonna 1979.

Presidentti Urho Kekkosen hautajaiset syyskuussa 1986 toivat yleisöä Senaatintorin laitamille.