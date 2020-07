Marjaanan ja Kain on tarkoitus matkustaa yhdessä mökkeilemään. Kuitenkin jo menomatkalla homma menee niin pahasti hankauksiin, että pariskunta hajaantuu eri suuntiin.

Seuraavan kahdeksan päivän kuluessa he oppivat sekä toisistaan että itsestään enemmän kuin kymmenen vuoden yhdessäolon aikana.

Kai (Tuukka Huttunen) haaveilee maanläheisestä elämästä niin paljon, että päätyy lopulta isolla rahalla erakkoilemaan keskelle korpea. Seikkailua kaipaava Marjaana (Marika Heiskanen) pääsee Tukholmaan asti ja pakenee sieltä poliisit perässään.

Yksitoistaosainen kuunnelmasarja Omilla teillä on Juho Gröndahlin ja Eira Virekosken kirjoittama ja Janne Virtasen ohjaama. Sitä kuunnellessa alkaa surettaa, ettei Radioteatterilla ole enempää esityspaikkoja Ylen sisällä.

Hupsuja käänteitä vyöryttävä tiekomedia voisi hyvinkin sujahtaa hieman muokattuna esimerkiksi YleX:n ohjelmistoon. Kulttuurin ja rauhallisten kuuntelukokemuksien laatukanava Yle Radio 1 on sille väärä foorumi.

Kiroileminen kiroilemisen vuoksi ja huutaminen huutamisen vuoksi eivät sovi kanavan profiiliin, vaikka se lieneekin koko maan väljin ja avoimin.

Aivan samaan tapaan kuin Petri Koskimäen säveltämä tunnusmusiikki on ehtaa Gösta Sundqvistia, myös koko tarinan perusrakenne on koeteltu klisee. Toki sen sisälle mahtuu omintakeisia yksityiskohtia huolto­asemalla päivystävästä tietäjästä pikkupaikkakunnan kodinturvapartioon. Kuittailua on luvassa esimerkiksi maaseutu–kaupunki-vastakkainasettelulle, elämäntapakonsulteille ja taide-elokuville.

Hassu yksityiskohta on, että naisen pään sisällä puhuu seikkailun aikana hänen oma ­äänensä. Miehen päässä sen sijaan kuuluu ihan muiden puhetta.

Omilla teillä, Radio 1 klo 17.30 ja Yle Areena.