Sanna Salmenkallio on palkittu Jussi-palkinnolla kolmesti. Vuonna 2019 hän sai Jussi-palkinnon musiikistaan elokuvassa Yrittäjä.

Maanantaina kuolleen Ennio Morriconen merkitys kuuluu myös siinä, millainen esikuva hän oli elokuvasäveltäjille.

”Morriconelle elokuvat olivat päätyö, kun aiemmin moni säveltäjä teki elokuvia sivutyönä. Morriconen kautta ymmärrettiin, millainen on elokuvasäveltämisen voima”, sanoo Morriconen ihailijoihin kuuluva elokuvasäveltäjä Sanna Salmenkallio.

Salmenkallio on palkittu ­useasti Jussi-palkinnoilla, ja seuraavaksi hänen musiikkiaan kuullaan arkkitehti Alvar Aallosta tehdyssä dokumentaarisessa elokuvassa.

”Kiitos osin Morriconen, draamasäveltäminen on minullekin se, mitä haluan tehdä.”

”Minulle Morriconessa on säveltäjänä vaikuttavinta se, miten hän pystyi vangitsemaan ihan muutamaan säveleen tai soundiin mielettömän määrän informaatiota. Ja niissä muutamissa ensimmäisissä sävelissä oli todella vahva tunne mukana. Jo muutamaan ensimmäiseen säveleen on tiivistetty se dramaturginen asia, mitä Morricone on kullakin kerralla halunnut sanoa, ja sitten sitä vain varioidaan loppu elokuvan ajan.”

”Ja se on aina yleisölle hyvin tunnistettava.”

Salmenkallio nostaa esimerkiksi Huuliharppukostajan.

”Miten sen vaaran fiiliksen pystyykin luomaan yhdellä huuliharpulla. Aina ei tarvita mieletöntä melodiaa, kun jo soittimen soundissa on informaatiota ja soundi on yhteydessä kuviin.”

Salmenkallion mukaan olennaista Morriconen sävellyksissä on myös se, miten hän teki säveltäjänä valinnat tarkkaan.

”Hän valitsi tarkkaan äänen värin kuten vaikka huuliharpun, sen mikä sopi maisemaan ja katseeseen. Kun ainekset oli valittu, sitä sitten syvennettiin.”