Miesmalli ★

(Suomi 1944) Ossi Elstelän komediassa taiteilija (Maaria Eira) saa mallikseen kulkijaksi tekeytyvän kirjailijan (Olavi Reimas). (K7)

TV1 klo 13.00

Blue Jasmine ★★★★

(USA 2013) Woody Allenin draamassa seurapiirirouva (aina varma valinta Cate Blanchett) sotkee sisarensa (Sally Hawkins) elämän.

Liv klo 21.00

The Captive ★★

(Kanada 2014) Pariskunnan (Mireille Enos ja Ryan Reynolds) 17-vuotias tytär (Alexia Fast) on kidnapattu kahdeksan vuotta sitten. Atom Egoyanin jännäri on lattea kuin tv-elokuva. Leffa liikkuu eri aikatasoilla, joita on vaikea erottaa toisistaan. Juoni hakee vertaistaan epäuskottavuudessa. Elokuvan teema, pedofilia, on ohjaajalle pelkkä shokkiefekti. (K16)

Hero klo 21.00

Maailmojen sota ★★★

(USA 1953) Humanoidit saapuvat valloittamaan Maan. Byron Haskin filmatisoi H.G. Wellsin vuonna 1898 ilmestyneen scifiromaanin. Klassikko kuvaa hyvin kylmän sodan aikaista paranoiaa ja kommunismin pelkoa. Pääosassa tieteilijänä nähdään Gene Barry. (K12)

Teema klo 23.45