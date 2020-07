Seksuaalinen häirintä

Viron kansallisoopperan johtaja Aivar Mäe on hyllytetty johtajan tehtävistä kahdeksi kuukaudeksi. Asiasta päätti kansallisoopperan johtokunta viime torstaina 2. heinäkuuta, uutisoivat virolaismediat. Hyllytyksen aikana oopperataloa johtaa sen tekninen johtaja Taivo Pahmann.

Mäen hyllytyksen taustalla on virolaisen sanomalehti Eesti Ekspressin 22. kesäkuuta julkaistu uutinen, jonka mukaan Mäe on useiden vuosien ajan alistanut ja ahdistellut naiskollegoitaan. Kyse on sekä seksuaalissävytteisistä vitseistä että fyysisestä ahdistelusta. Lehti haastatteli jutussaan lukuisia entisiä ja nykyisiä oopperan työntekijöitä. Ensimmäinen syytös sopimattomasta käytöksestä on seitsemän vuoden takaa, tuoreimmat puolestaan kuluvalta vuodelta.

Mäe kiisti syytökset Eesti Ekspressin haastattelussa, mutta esitti keskiviikkona 24. kesäkuuta julkisen anteeksipyynnön. Anteeksipyynnössään hän sanoi, että ei ole käyttäytynyt tarkoituksella ilkeästi. Lisäksi Mäe kertoi katuvansa sitä, että hänen huumorinsa on ilmennyt tavalla, jonka jotkut ovat kokeneet asiattomaksi.

Jotta ongelmatilanteita voitaisiin havaita ja ratkaista jatkossa nopeammin, oopperatalon johtokunta päätti torstaisessa kokouksessaan tarjota koulutusta teatterin henkilöstölle. Johtokunta päätti myös täydentää käytännesääntöjä, jotta tulevaisuudessa vastaavanlaisia ongelmia voidaan ratkaista turvallisesti. Myös lakiasiantuntijalta on tilattu selvitys tilanteesta.

Viron poliisi on aloittanut esitutkinnan väitetyistä ahdistelutapauksista perjantaina.

Mäe on johtanut Viron kansallisoopperaa vuodesta 2009 saakka.