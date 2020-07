Oikeudenkäynti Johnny Deppin, 57, ja brittiläisen iltapäivälehden välillä alkaa tänään tiistaina Lontoossa, kertoo The Guardian.

Näyttelijä haastoi News Group Newspapers -yhtiön eli NGN:n ja The Sunin päätoimittajan Dan Woottonin oikeuteen kunnianloukkauksesta vuonna 2018 julkaistusta lehtijutusta, jossa Deppiä kutsuttiin ”vaimonhakkaajaksi” (wife beater). Oikeudenkäynnin odotetaan kestävän kolme viikkoa.

The Sunin jutussa käsiteltiin Deppin entisen puolison, näyttelijä Amber Heardin, 34, esittämiä syytöksiä Deppin väkivaltaisuudesta heidän avioliittonsa aikana. Depp kiistää asian edelleen, ja on haastanut myös Heardin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Oikeusjuttu Heardia vastaan on erillinen The Sunista. Lehteä vastaan nostettu syyte käsitellään Britanniassa, Heardia koskeva syyte Yhdysvalloissa.

Sekä Deppin että Heardin odotetaan saapuvan The Sun -lehteä koskevan jutun käsittelyyn Lontooseen. The Guardianin mukaan Deppin asianajajat yrittävät luultavasti väittää, että lehden jutusta oli näyttelijälle ”vakavaa harmia” ja että hän menetti tuottoisia elokuvarooleja. Todistajiksi Deppin puolesta odotetaan hänen entisiä kumppaneitaan, laulaja-näyttelijä Vanessa Paradista ja näyttelijä Winona Ryderia.

NGN ja The Sun kutsuu Heardin todistamaan jutussa esitetyn väitteen oikeaksi. Lehti sanoo luottavansa vuosien 2013 ja 2016 välillä tehtyihin 14 erillisiin perheväkivallan syytöksiin.

Amber Heard ja Johnny Depp vuonna 2015.

Depp ja Heard tapasivat vuonna 2011 Rommipäiväkirja-elokuvan kuvauksissa, ja menivät naimisiin vuonna 2015. Seuraavana vuonna Heard haki pahoinpitelyiden takia lähestymiskieltoa Deppiä vastaan. Depp kiisti väkivallan.

Vuonna 2017 pari sopi avioeronsa oikeussalien ulkopuolella. Heard lahjoitti saamansa 7 miljoonan dollarin sovittelurahansa hyväntekeväisyyteen.

Ennen varsinaista oikeudenkäyntiä tapahtuvissa kuulemisissa Johnny Depp yritti estää Amber Heardin pääsyn oikeussaliin ennen kuin on hänen aikansa todistaa.

Lontoon oikeudenkäynnin odotetaan kestävän kolme viikkoa, ja se käydään viidessä eri oikeussalissa, jotta koronaepidemiaan kuuluvaa ”sosiaalista etäisyyttä” noudatetaan.

Asianajajien palkkiot ja muut oikeuskulut kustantavat miljoonia. Oikeudenkäynnin piti tapahtua jo keväällä, mutta sitä lykättiin koronavirusepidemian takia.