Koronakriisi on sulkenut rajoja, joten kaukokaipuusta kärsivien pitää nyt matkustaa taiteen kautta. Klassisen musiikin historiaan on tallentunut paljon säveltäjien matkakokemuksia. Yksi on käynyt haltioitumassa Skotlannin saaristossa, toinen meksikolaisessa tanssipaikassa, kolmas espanjalaisessa palatsissa, joku taas itäsuomalaisen koskimaiseman äärellä, eräs vie kuulijansa jopa aurinkokuntamme laidoille.