Casting ★★★

Saksa 2017

Teema klo 21.50 ja Areena (K7)

Casting on fiktiivinen kuvaus elokuvanteon tärkeästä vaiheesta, nimensä mukaisesti näyttelijöiden valitsemisesta, roolituksesta. Vielä ei ole edes aloitettu kuvauksia, ja kaikki uhkaa jo mennä metsään, kun sopiva päänäyttelijä puuttuu.

Ohjaaja Vera (Judith Engel) tekee tilauksesta uusintaver­siota Rainer Werner Fassbinderin 1970-luvun elokuvasta Petra von Kantin katkerat kyyneleet. Se on repivä ihmissuhdekuvaus, jossa kaikki roolit on kirjoitettu naisille. Alkujaan Fassbinder teki sen näytelmäksi. Casting-elokuvan Vera aikoo kuitenkin valita yhteen rooliin miehen.

Vera on kutsunut koekuvauksiin useita naisnäyttelijöitä, mutta kukaan heistä ei tunnu natsaavan. Tunnetuimmat tähdet voivat olla hankalimpia, koska he olettavat ilman muuta saavansa roolin. He myös piikittelevät Veralle ja pitävät tätä epävarmana. Vera joutuu valtaviin paineisiin, sillä hän ei pysty tekemään päätöstä, ja kuvausten pitäisi jo alkaa. Silti hän haluaa pitää päänsä ja osoittaa olevansa koko projektin pomo – kuten ohjaajan kuuluukin tehdä.

Nicolas Wackerbarthin ohjaus on alkuun todella kiinnostava, koska se avaa roolittamisvaihetta ja sen vaikeutta. Joskus elokuvaa voi olla tuskaista katsoa pelkästään siksi, että näyttelijät on valittu ”väärin”.

Loppua kohti elokuva kuitenkin keskittyy miesavustaja Gerwiniin (Andreas Lust) ja hänen pettymyksiinsä ja kadottaa kiihkonsa ja oikeastaan koko pointin.