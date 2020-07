Syyskuussa 2017 kapellimestari Klaus Mäkelä teki ensimmäisen vierailukonserttinsa Ruotsin radion sinfoniaorkesterin kanssa Tukholmassa. Joulukuussa hänet kiinnitettiin orkesterin päävierailijaksi.

Toukokuussa 2018 Klaus Mäkelä teki ensimmäisen vierailukonserttinsa Oslon filharmonikkojen kanssa Oslossa. Lokakuussa hänet kiinnitettiin orkesterin ylikapellimestariksi.

Kesäkuussa 2019 Klaus Mäkelä teki ensimmäisen vierailunsa Orchestre de Paris’n eli Pariisin orkesterin kanssa. Vuotta myöhemmin hänet nimitettiin orkesterin musiikilliseksi johtajaksi.

Onnistuuko Mäkelä siis kaikessa mihin hän ryhtyy?

Ennen näitä huippukiinnityksiä hän on jo tehnyt vaikutuksen monissa muissakin yhteyksissä sekä kapellimestarina että sellistinä.

Kaikki tämä kielii valtavasta taidosta ja potentiaalista, siis lahjakkuudesta ja musikaalisuudesta, sillä Mäkelä on kapellimestariksi nuori, 24-vuotias.

”Nuorella kapellimestarilla kaikki voi olla joskus ihan vuodestakin kiinni: jos menee vuoden liian aikaisin johonkin paikkaan ja mokaa kaiken, ei ole takaisin menemistä, sillä orkesterimuusikot kyllä muistavat. Mutta jos menee oikeaan aikaan jonnekin, niin sillä saattaa olla tosi kauaskantoiset seuraukset”, Mäkelä sanoo. Hän vietti viime viikon Helsingissä, valmistautuen tämän viikon tärkeään konserttiin Pariisissa, mutta haastattelu tehtiin puhelimella.

Kaikesta menestyksestä päätellen on ilmeistä, että Mäkelä on ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Vuonna 1996 syntynyt Mäkelä on sellisti Sami Mäkelän ja pianisti Taru Myöhänen-Mäkelän poika. Hän aloitti lapsena sello-opinnot isänsä ja sellisti-enonsa jalanjäljissä, mutta aloitti Sibelius-Akatemian nuorisokoulutukseen siirryttyään myös kapellimestariopinnot 12-vuotiaana. Opettajana oli monen huippukapellimestarin oppi-isä Jorma Panula.

Jo se antoi niin hyvät eväät kapellimestarinuralle, ettei Mäkelä kokenut tarpeelliseksi opiskella Taideyliopiston Sibelius-Akatemian varsinaisessa ammattitutkintoon tähtäävässä orkesterinjohdon koulutusohjelmassa. Hyviä työtilaisuuksia on tullut ilmankin.

Mäkelän nuoruus ja työtilaisuuksien merkittävyys ovat toki herättäneet ihmetystäkin. Esimerkiksi britannialainen musiikkitoimittaja Norman Lebrecht on Slipped Disc -blogissaan käyttänyt Mäkelästä määreitä ”poikakapellimestari” ja ”ihmepoika”, ja kommenttiosiossa lukijat ovat vähätelleet tämän osaamista.

Toisaalta kuitenkin suurin osa Mäkelän lehdistössä saamasta palautteesta on kiittävää niin Suomessa kuin maailmallakin. Esimerkiksi Pariisin-nimityksestä uutisoitaessa Le Monde -lehdessä Mäkelän kirjoitettiin olevan kypsempi kuin ikävuodet ehkä antaisivat ymmärtää.

Klaus Mäkelä vuonna 2016 Helsingin kaupunginorkesterin harjoituksissa Musiikkitalossa.

”Musiikissahan ei ole ikää eikä sukupuolta, eikä mitään sellaisia parametreja, enkä ole ikinä elämäni aikana sellaiseen orkesterien kanssa törmännyt. On olemassa huonoja kapellimestareita, mutta se ei johdu siitä, että he ovat nuoria. Eikä vanhan kapellimestarin hyvyys tai huonous johdu hänen iästään”, Mäkelä sanoo.

”Tämä on sellainen ammatti, jossa ei ole koskaan valmis, ei parikymppisenä eikä yhdeksänkymppisenäkään. Ja kommenttipalstat ovat usein trollaamista, ihan oma sirkuksensa joka ihan tarkoituksella haluaa vääristellä. Mutta jos tulee konserttiin ja on sen jälkeen edelleen samaa mieltä, niin sehän on ihan fine.”

Kapellimestarin työ onkin jatkuvia näytön paikkoja arvioivan yleisön ja muusikoiden edessä. Tänään torstaina Mäkelä johtaa Pariisin orkesterin ensimmäisen konsertin koronatauon jälkeen – ja samalla myös ensimmäisen konsertin sen jälkeen, kun hänet kiinnitettiin orkesterin seuraavaksi musiikilliseksi johtajaksi.

Pariisilaisyleisö saa siis jälleen tuntumaa Mäkelän musisointitapaan, vaikka hänen varsinainen pestinsä Pariisissa alkaa vasta vuonna 2022. Sitä ennen hän työskentelee orkesterin musiikillisena neuvonantajana. Oslossa hänen ylikapellimestarikautensa alkaa syksyllä.

Kaikkiin tuleviin työtehtäviin vaikuttaa väistämättä meneillään oleva koronaviruskriisi, joka keväällä pysäytti kulttuurielämän maailmanlaajuisesti ja jota vasta nyt on alettu varovasti käynnistellä uudestaan.

”Ennen tätä Pariisin konserttia olen johtanut nyt kaksi koronakonserttia”, Klaus Mäkelä sanoo.

Ensimmäinen niistä oli Hampurissa kesäkuun alussa NDR Elbphilharmonie -orkesterin ja viulusolisti Pekka Kuusiston kanssa, toinen toissa viikolla Münchenin filharmonikoiden kanssa Münchenissä.

”Hampurissa lähdettiin maksimaalisista turvaväleistä: oli 27 muusikkoa, ja jousisoittajien turvavälit olivat kaksi metriä, puhaltajien kolme metriä.”

Hampurin konsertissa ei ollut yleisöä paikalla, mutta Münchenissa katsomoon päästettiin jo sata kuulijaa – mikä sekään ei vaikuttanut kovin paljolta suuressa 2 400-paikkaisessa Gasteig-salissa, Mäkelä kertoo.

”Mutta Pariisi on jo spesiaalia, koska yleisöön saadaan 1 200 ihmistä, eli puolet salin kapasiteetista, ja sehän tuntuu jo valtavan upealta.”

Tuon kokoinen yleisö on jo lähempänä normaalia, mutta nopeata paluuta koronaa edeltäviin aikoihin ei ole luvassa.

”Korona aiheuttaa musiikkielämälle aivan massiivisen häiriön, ja siitä tulee aivan todella pitkä toipumisprosessi. Mutta uskon että musiikkielämällä on kaksi vaihtoehtoa koronan jälkeen”, Mäkelä sanoo.

”Joko me rakennetaan siitä hiukan erilainen – meillä on vihdoin mahdollisuus ottaa hieman enemmän riskejä ohjelmistollisesti ja konseptien kautta. Sinfoniakonserttihan on ihan hemmetin hyvä konsepti: hyvää musiikkia ja livekokemus, joka on samaan aikaan kollektiivinen ja henkilökohtainen. Mutta uskon, että senkin voisi tehdä eri tavalla, ottamalla enemmän riskejä. Skandinaviassahan niin usein tehdäänkin, mutta ei kaikkialla muualla”, Mäkelä sanoo.

”Toinen vaihtoehto on, että soitetaan kaikki seuraavat vuodet vain Beethovenia. Eihän siinä mitään vikaa ole, mutta olisihan se vähän yksipuolista. Kahden fantastisen orkesterin ylikapellimestarina minulla on nyt vastuukin muokata niitä tuon ensimmäisen vaihtoehdon suuntaan.”

Oslon filharmonikkojen ja Pariisin orkesterin luotsaaminen vie jatkossa suuren osan Klaus Mäkelän ajasta. Hän haluaakin painottaa pitkäjänteistä työtä omien orkestereiden kanssa vierailukonserttien sijaan – vaikka ei aio vierailukonserttien tekemistä kokonaan lopettaa.

Monet kapellimestarit viettävät uransa alkuvuodet kiertäen maailmaa vierailuilla eri orkesterien kanssa, mutta Mäkelä on tarttunut hänelle tarjottuihin huippupesteihin. Pitkäjänteisiä suunnitelmia korostaa sekin, että Oslon filharmonikot tarjosi tänä keväänä Mäkelälle ylikapellimestarisopimuksen jatkoa jo ennen kuin kausi on päässyt edes alkamaan.

”Tämä on tietysti kapellimestarille kauhean lämmin luottamuksenosoitus orkesterilta. Ensimmäinen sopimus tehtiin yhden ainoan konsertin perusteella, ja sen jälkeen olen vieraillut siellä monta kertaa. Niiden soittajien kanssa tuntuu siltä, että olen kotona ja kaikki on luontevaa. Tällaisten suhteiden vaaliminen johtaa parhaimpaan lopputulokseen ja sellaisesta kapellimestarit haaveilevat.”

Turun musiikkijuhlien taiteellisena johtajana työskentelevä Klaus Mäkelä johti viime vuonna festivaalin avajaiskonsertin Turun konserttitalossa.

Uudet pitkät sopimukset vaikuttavat vääjäämättä myös vanhoihin. Oslon pestin varmistuttua vuonna 2018 Mäkelä joutui pyytämään vapautusta aiemmasta sopimuksesta Kansallisoopperan kanssa, jossa hänen oli määrä työskennellä Esa-Pekka Salosen assistenttina uudessa Ring-tuotannossa.

Mäkelä on työskennellyt myös parin vuoden ajan Tapiola Sinfoniettan taiteellisena partnerina orkesterin Beethoven-konserttisarjassa, jossa Mäkelän on määrä johtaa kaikki Beethovenin sinfoniat sekä Missa solemnis -messu. Koronaviruspandemia kuitenkin keskeytti maaliskuussa sarjan seitsemännen sinfonian jälkeen.

”Suhde Tapiola Sinfoniettan kanssa on tuonut minulle paljon iloa ja uutta ajateltavaa. Taiteellinen partnerius liittyy Beethoven-sarjaan, ja kun me saamme sen päätökseen, minun pitää luopua siitä. Se on valtavan upea orkesteri ja ihania ihmisiä”, Mäkelä sanoo.

”Muutenkin on terveellistä kapellimestarille työskennellä välillä kamariorkesterien kanssa. Ison sinfoniaorkesterin kanssa on suuri koneisto, suuret teokset ja vähän aikaa, kun taas kamariorkestereilla on pieni koneisto, vähemmän repertoaaria ja paljon aikaa.”

Mäkelä on työskennellyt myös Turun musiikkijuhlien taiteellisena johtajana vuodesta 2018, ja kertoo tekevänsä vielä ainakin vuoden 2021 festivaalin. Sen jälkeen tehtävään ei välttämättä riitä enää aikaa, mutta sen sijaan Ruotsin radion sinfoniaorkesterin päävierailijan tehtävistä hän ei halua luopua.

”Kaikkien viikkojen jakaminen eri orkesterien kesken on haasteellista, mutta Ruotsin radion sinfoniaorkesteri minulle kauhean tärkeä ja poikkeuksellinen.”

Klaus Mäkelä ja Senja Rummukainen kuvattuna keväällä 2014.

Kapellimestarintyön rinnalla Klaus Mäkelä pitää yllä sellonsoittotaitoaan. Hän on korkeatasoinen muusikko myös sellistinä, mistä osoituksena on esimerkiksi Turun sellokilpailussa 2014 saavutettu toinen sija. Kilpailun voitti silloin hänen tyttöystävänsä, nykyinen avopuoliso Senja Rummukainen.

Miten Mäkelä nyt analysoisi heitä soittajina?

”No se on helppoa: Senja on ihan hirveän paljon parempi kuin minä! Hän tässä on oikea sellisti, minä olen vain matkalla mukana. Hänen luonteva muusikkoutensa tekee vaikutuksen kaikkiin ihmisiin.”

Mäkelä itse aikoo soittaa selloa jo siksikin, että muusikon näkökulma on hyödyllistä pitää mielessä kapellimestarinakin: ”En aio ikinä luopua sellonsoitosta, se on niin terveellistä”, hän sanoo.

Mäkelä aikoo esiintyä esimerkiksi omien orkesterikonserttiensa yhteydessä pidettävissä kamarimusiikkiosuuksissa.

”Esimerkiksi viimeisessä konsertissa ennen koronaa pääsin soittamaan Tšaikovskin Muistoja Firenzestä -seksteton Truls Mørkin [kuuluisan norjalaisen sellistin] kanssa, ja se oli yksi musiikillisen elämäni kohokohtia.”

Klaus Mäkelän ja Pariisin orkesterin konsertti Pariisin Philharmonie-konserttitalon Pierre Boulez -salista striimataan suorana torstaina 9.7. klo 21.30 Suomen aikaa orkesterin verkkosivuilla sekä medici.tv-palvelussa. Sen voi katsoa suorana myös Mezzo Live HD -kanavalta.