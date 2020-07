Draamakomedia

Näkemiin professori (Richard Says Goodbye/The Professor), ohjaus Wayne Robson. Pääosissa Johnny Depp, Rosemarie DeWitt, Danny Huston, Odessa Young. 90 min. K12. ★★★★

Amerikkalainen ohjaaja-käsikirjoittaja Wayne Robson sai kiitosta esikoisohjauksestaan Katie Says Goodbye (2016), joka kertoo 17-vuotiaan tarjoilijan pyrkimyksistä paeta ankeita olosuhteita kampaajaksi San Franciscoon.

Katie-elokuvassa oltiin siis elämän alussa, kun taas Robsonin kaksi vuotta sitten valmistuneessa toisessa ohjaustyössä ollaan sen lopussa.

Richard Brown (Johnny Depp) on epäonnistuneessa avioliitossa elelevä pienen yliopiston keski-ikäinen äidinkielen professori. Heti elokuvan alussa Richard saa kuulla lääkäriltä tuomion: selkäkipujen takana on pitkälle kehittynyt keuhkosyöpä, eikä elin­aikaa ole enää paljon.

Richard päättää kieltäytyä hoidoista ja samalla luopua kaikista säntillisen yliopistoelämän sovinnaisuuksista. Viimeiset aikansa hän ei enää teeskentele mitään, vaan sanoo ja tekee juuri mitä haluaa. Se ihastuttaa opiskelijoita, mutta hirvittää yliopiston johtoa.

Robsonin ote itse kirjoittamaansa tarinaan on osuvan hapokas ja epäsentimentaalinen, etenkin kun aihe on sellainen, josta helposti olisi voinut tiristää kyyneleitä kirvoittavan nyyhkyjutun.

Richardin matka kohti kohtaloaan on sekä särmikäs että sovitteleva, mutta vailla ylitunteellisuuden painolastia. Samalla se on satiiri keskiluokan kaksinaismoraalista ja säädyllisyyden julkisivun taakse kätkeytyvistä tummemmista virroista.

Iso tekijä elokuvan onnistumisessa on Richardia esittävä Johnny Depp. Deppin toilailut Pirates of the Caribbean -elokuvasarjan merirosvokapteeni Jack Sparrowin roolissa ovat saattaneet hieman hämärtää sitä, että hän on todella hyvä näyttelijä.

Deppin näytteleminen on hieman kuin Dean Martinin laulaminen aikoinaan: molemmat tuntuvat irtoavan kepeästi lonkalta mutta vaativat itse asiassa melkoista tarkkuustyötä.

Tyylikkäästi harmaantuva Depp naulitsee täydellisesti Richardin kärjekkään ja samalla hieman surkuhupaisan taivalluksen kohti tuonelan portteja. Hän on hienosti Robsonin hienovaraisen mustan huumorin syrjässä kiinni.

Danny Hustonin esittämä Richardin tunteellinen ystävä Peter puolestaan vaikuttaa parodialta juuri niistä sentimentaalisuuden sudenkuopista, joihin Näkemiin professori ei kompastu.

Paljon hyviä sivurooleja monissa elokuvissa tehnyt Rosemarie DeWitt on niin ikään mainio Richardin uskottomana vaimona Veronicana, joka on yhtä piikikäs kuin miehensäkin.

Näkemiin professori ei ole mitään suurta ja elokuvahistoriaan jäävää, mutta kylläkin varsin kelvollinen kuluneen aiheen raikas tuuletus.