Johannes (Niklas Kouzmitšov, katolla) on Näkemiin Neuvostoliitto -elokuvan päähenkilö. Auton etuistuimilla Ülle Kaljuste (vas.) ja Tõnu Oja.

Komedia

Näkemiin Neuvostoliitto. Ohjaus Lauri Randla. Päärooleissa Niklas Kouzmitšov, Nika Savolainen, Elene Baratašvili, Ülle Kaljuste, Tõnu Oja. 86 min. K12 ★★

Neuvosto-nostalgia alkaa jo olla vanha juttu, kuten myös DDR-versio ostalgia. Silti sosialismin ajoista on edelleen loputtomasti kerrottavaa. Tyylilaji on vapaa.

Inkerinsuomalainen ohjaaja Lauri Randla (s. 1981) on työstänyt omia lapsuudenmuistojaan värikkääksi komediaksi. Hänen perheensä tosielämän kokemukset ovat olleet rankkoja ja traagisia, mutta hän valitsi näkökulmakseen huumorin.

Pieni Johannes-poika (Niklas Kouzmitšov) seuraa ihmetellen sivusta Neuvostoliiton rapautumista Virosta käsin. Yksinhuoltajaäiti (Nika Savolainen) alkaa käydä töissä Suomessa, ja juopa kotimaan ja lännen välillä konkretisoituu, kun Johannes pääsee maistamaan Dumle-karkkeja ja banaaneja.

Elokuvan yksityiskohdilla on vastineensa todellisuudessa, myös suljetulla kaupungilla, joka on helppo saada nyt näyttämään täysin absurdilta ja epätodelliselta. Randla vietti lapsuuden kesiä Sillamäessä.

Randlan elokuvalla on potentiaalia. Monet ihmiset jakavat samoja muistoja ja saavat varmasti lohtua siitä, että niille saa nauraa. Se koskettaa myös suomalaisia, mutta me tiedämme täällä aivan liian vähän nimenomaan inkerinsuomalaisista, eikä Randlan elokuva varsinaisesti avaa heidän taustaansa.

Elokuva on tehty rakkaudella, ja siksi siitä haluaa tykätä. Valitettavasti lopputulos on hapuileva ja kömpelö, sekavakin. Randlalla on ollut niin paljon kerrottavaa ja muistettavaa, niin paljon darlingeja, joista hän ei ole malttanut luopua, että sinne paljouteen katoaa tarinan ydin. Myös näyttelijöiltä.

Randlan muistot ovat arvokkaita ja hänellä on vahvat visiot, mutta häneltä puuttuvat taidot ja keinot toteuttaa niitä.

Elokuvalle olisi suonut kunnon resurssit, mutta toivottavasti seuraavalla kerralla hän saa ajatella laajempaakin yleisöä.