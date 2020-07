Laulaja ja musiikinopettaja Ritva Laurila on tullut Nizzasta kesäksi Suomeen, kuten hän on tehnyt jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Tämä mökkikesä alkoi kahden viikon karanteenilla koronaviruksen takia. Se ei kuitenkaan häirinnyt.

”Missään ei ole helpompi olla karanteenissa kuin mökillä. Kun tulimme tänne, kirjastolta oli kirjoja odottamassa ja ruuat jääkaapissa valmiina. Meillä on täällä ystäväpariskunta kauppiaina, ja he hemmottelevat meitä”, Laurila kertoo mökillään Sulkavalla.

Hän teki työuransa Suomessa mutta muutti eläkkeelle jäätyään Välimeren rannalle aviomiehensä, kitaristi Heikki Laurilan kanssa. Parin tytär Mari oli asunut Ranskassa jo pitkään.

”Nizza on suhteellisen iso kaupunki, ja kulttuuritarjontaa on vaikka kuinka paljon. Meillä on siellä kerrostaloasunto, joten mökki on sille vastapaino.”

Laurila on eläkkeellä siirtynyt kulttuurin kuluttajaksi, mutta nuorena hän viihtyi esiintyjänä.

Laulajaura alkoi 17-vuotiaana Toivo Kärjen kykyjenetsintä­kilpailusta Lahdessa. Laurila oli vielä sukunimeltään Mustonen, kun hän voitti ja sai levytyssopimuksen.

Pian hän aloitti musiikinopettajaopinnot Sibelius-Akatemiassa ja esiintymiset Esa Katajavuoren yhtyeen solistina.

”Siinä olivat hän, Christian Schwindt ja Otto Donner. He olivat Lahdessa keikalla, ja kaverini laittoivat minut laulamaan. Lauloin Night and Day ja The Man I Love. Pojat sanoivat, että tuletkos syksyllä bändiin.”

Laurila lauloi 1960-luvun alussa tasokkaissa orkestereissa ja rahoitti näin opiskelunsa. Pari keikkaa viikossa riitti toimeen­tuloksi, joten hän ei tarvinnut opintolainaa.

”Minulla oli mahdottoman ihania bändejä, mutta rankkaahan se oli. Joskus tulimme aamuneljäksi Helsinkiin, ja kahdeksaksi piti mennä luennolle. Heinolan takana olimme paikassa, jossa ei ollut valoja tai mikro­fonia, ei sähköjä ollenkaan. Siihen aikaan oli erilaista, mutta ei se haitannut.”

Euroviisukarsinnoissa Laurila esiintyi kahdesti. Keikkoja riitti myös mainoksissa ja levyjen taustalaulajana. Omia levyjäkin hän teki paljon.

”Sibelius-Akatemia oli lähellä Musiikki-Fazeria, joten kävin ­aika usein siellä. Paikalla olivat aina Repe Helismaa ja Topi Kärki, ja tulin hirveän hyvin toimeen molempien kanssa. Pienet kopit heillä oli, jokaisella oma toimisto täynnä tupakansavua.”

Keikkailu jäi vuonna 1966, kun Laurila sai opiskelut päätökseen. Musiikinopettajan työtä hän kokeili ensin Munkkiniemen yhteiskoulussa, mutta murrosikäisten kaitseminen ei tuntunut mieluisalta.

Hänen kurssikaverinsa Marja-Riitta Väkevä oli perustanut oman musiikkileikkikoulun, josta tuli menestys. Laurila päätti seurata esimerkkiä, ja hänen koululleen kävi samoin. ”Parhaina vuosina minulla oli 120 oppilasta, ja olen laskenut, että noin 2 000 lasta kävi muskarissani.

Laurilan oppilaat olivat 3–6-vuotiaita. Hän pyrki korostamaan heille musisoinnin riemua.

”Jokainen osaa laulaa ja musisoida jollakin lailla. Muistan yhden pienen tytön, jolla ei ollut musiikkikorvaa, mutta hän oli monta vuotta innokkaasti mukana ja aina ensimmäisenä esiintymässä joka paikassa.”

Ura musiikin varhaiskasvattajana kesti yli 30 vuotta. Ajan mittaan kilpailu kiristyi, kun yksityisten koulujen rinnalle tuli ilmaisia vaihtoehtoja. Kuusikymppisenä Laurila päätti lopettaa koulunsa ja jäädä eläkkeelle.

Joistakin Laurilan oppilaista tuli musiikin ammattilaisia, mutta heitä on sijoittunut monille elämänalueille. Yksi johtaa nyt suurta suomalaiskaupunkia.

Muistoja musiikinopetuksesta ja lapsista Laurilalle jäi paljon. Heidän antamiaan lahjoja opettajalla on tallessa sekä Nizzassa että Sulkavalla.

”Yhtenä syksynä aloitin nelivuotiaiden ryhmän kanssa. Kaksi pientä poikaa oli ollut jo edellisenä vuonna kolmivuotiaiden ryhmässä, ja kun aukaisin luokan oven, he tulivat sisälle rynnäten riemulla ja huusivat: nyt Ritva, nyt aloitetaan!”, Laurila muistelee hymyssä suin.

”Lapset olivat aina yhtä ihania, vastaanottavia ja innostuneita, jos heitä osasi innostaa. Harvassa ammatissa asiakas tulee polvelle ja halaa.”