The Oath ★★★

Islanti 2016

TV5 klo 21.00 (K16)

Pätevä islantilaisjännäri The Oath alkaa otteella Hippokrateen valan yhdestä versiosta. ”Ennen kaikkea, en saa leikkiä jumalaa”, lupaavat lääkärit.

Elokuvan päähenkilö, viisikymppinen kirurgi Finnur, koettelee kuitenkin mielellään luonnon rajoja.

Finnurin (ohjaaja Baltasar Kormákur) aikuistunut tytär (Hera Hilmar) tapailee huumediileriä (Gísli Örn Garðarsson), ja isä näkee lapsensa potentiaalin hukkuvan bileisiin ja päihteisiin. Hän yrittää sekä maanitella että uhkailla miestä pois, mikä saa tilanteen vain tulehtumaan.

Kansainvälisesti työskennellyt Kormákur tekee The Oathissa kovapintaista Hollywood-jännäriä islantilaisin reunaehdoin.

Teoista on seurauksia, eikä tyttären suojeleminen riitä oikeuttamaan kaikkea. Toisin kuin vaikka Liam Neesonin tähdittämässä isäjännärissä Taken, tyttärellä on nyt myös oma tahto.