Kansallisteatteri sai pari kuukautta sitten uuden näyttämön. Se ei ole mikään fyysinen paikka vaan SoundCloud -palveluun avattu Kansallisteatterin Äänikanava.

Koronapoikkeustilan keskellä teatteri suunnitteli jopa oman nettiradion perustamista, mutta päätyi lopulta palveluun, josta löytyy draamatallenteita ja podcasteja.

Ensimmäisenä julkaistiin ­Michael Baranin Tyttö, joka käveli, joka sai näyttämökantaesityksensä Willensaunassa maaliskuussa 2018. Teos sopii erinomaisesti kuunneltavaksi, sillä se on äärimmäisen pelkistetty kolmen monologin kudelma. Seela Sellan, Pirjo Määtän ja Aksa Korttilan esitys pitää otteessaan koko parintuntisen ajan.

Sittemmin Äänikanavalla on julkaistu muun muassa Jenni Haukion kokoamia suomalaiskansallisia runoja eri näyttelijöiden tulkitsemina. Sinne on koottu myös Kansallisteatterin vanhempia äänituotantoja, kuten Kaarella-aluehankkeen äänidokumentteja Helsingin Kannelmäestä.

Vaikka teatterin ovet aukeavat taas elokuussa, Äänikanavaa ei aiota hylätä. Teatterin henkilökunta on innostunut uudesta foorumista, ja luvassa on muun muassa lisää podcasteja.

Radioteatteria luotsaava Matti Kajander kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa (HS 4.4.2018) kaipaavansa Ylen kuunnelmatuotannoille kilpailijoita: ”Äänikirjat ovat merkittävä kaupallinen tuote. Voisivatko ne laajentua kuunnelmiksi? Entä kiinnostuisivatko itsenäiset podcastien tekijät draamasta” Kajander pohti.

Tähänastisia äänituotantojaan Kansallisteatteri ei halua kutsua kuunnelmiksi, sillä esimerkiksi niiden äänisuunnittelu on pienimuotoisempaa kuin radiodraamassa. Nykyisistä sisällöistä eniten kuunnelmaa muistuttaa Garage, lontoolaisen Cut the Cord -teatterin englanninkielinen sovitus Mika Myllyahon Korjaamosta, joka on kuunneltavissa vielä parin päivän ajan.

Ihan oikeita kuunnelmiakin Kansallisteatterissa on suunnitteilla. Mikäli ne toteutuvat, Ylen Radioteatteri on saanut ensimmäisen todellisen ammattimaisen kilpailijan.

Sparraus tulee tarpeeseen, sillä kuunnelman suuret linjat ovat olleet Yleisradiossa viime vuosina hakusessa.

Monopoliasema ei ole hyvä lähtökohta luoda tuoreita sisältöjä. Julkaisijoiden lisääntyminen voisi tehdä hyvää yli 90-vuotiaalle taiteenlajille.

Kansallisteatterin Äänikanava, SoundCloud.