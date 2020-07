”Rockissa melutaan ja syljeskellään – ja koronan kannalta se on pahinta”, Tavastian toimitusjohtaja Juhani Merimaa mukailee Freemanin 1970-luvun hittiä Ajetaan tandemilla.

Suomen maineikkain rockklubi on ollut kiinni neljä kuukautta. Mutta perjantaina Tavastia raottaa oveaan Happoradion keikalla.

Sinne myytiin vain sata lippua. Keikkaa voi seurata suoratoistona verkossa. Niitä lippuja riittää.

Kaikki ei ole Tavastialla muutenkaan aivan entisellään. Nyt keikat seurataan istualtaan, pöytien äärestä. Merimaan mukaan klubille on ostettu pieniä pöytiä, niitä on runsaat 60.

”Sadalle asiakkaalle pystymme takaamaan istumapaikat turvallisilla etäisyyksillä. Ei tämä ole bisnestä kenellekään näillä rajoituksilla, mutta emme mekään halua vaarantaa kenenkään terveyttä”, Merimaa toteaa.

Vaikka keikkoja olisi tottunut tarkkailemaan rockpoliisina salin laitamilta, Tavastiaa on vaikea kuvitella ilman lavan edessä diggailevaa, tanssivaa ja bändin kanssa naljailevaa yleisölaumaa. Merimaa toteaa, että sellaisesta tulisi hankaluuksia.

”Lavan edustalla pikemmin tuhottaisiin kuin luotaisiin fiiliksiä, kun järjestysmiesten pitäisi olla koko ajan kieltämässä tiiviissä ryhmissä tanssimista ja bändi joutuisi ehkä keskeyttämään biisejä. Mutta sekä meillä, yleisöllä että bändeillä on tarve elävälle musiikille, joten jotain pitää yrittää.”

Aki Tykki

Happoradion parikymmenvuotisella uralla perjantain keikka on tuhannes. Tavastialla bändi on soittanut toistakymmentä kertaa. Bändin johtaja Aki Tykki myöntää auliisti, että silti nyt jännittää.

”Ei tässä oikein tiedä, mitä odottaa, kun jengi istuu eikä heilu lavan edessä. Striimaus tuo lisäjännitystä. Minun sukupolveni muusikot ovat haaveilleet lapsuudesta asti Tavastialla soittamisesta. Se on iso askel jokaiselle bändille.”

Korona on merkinnyt kaikille keikkataukoa. Happoradiolla se on venähtänyt puoleen vuoteen, kun se piti alkuvuodesta muutenkin taukoa. Huhtikuun 11 keikan kiertue katosi. Tykki arvio, että koronan takia ainakin 25 keikkaa on peruuntunut.

”Parhaimmillaan tai pahimmillaan olemme soittaneet sata keikkaa vuodessa. Viime aikoina olemme yrittäneet säännöstellä niitä ja siksi olimme tauolla alkuvuodesta. Varsinkin kesäkeikkojen menetys kirpaisee.”

Tykki tekee biisejä Happoradion ohella muillekin. Iso osa hänen tuloistaan kertyy tekijänoikeuksista. Siksi korona ei näy hänen taloudessaan yhtä pahasti kuin monien muiden – vielä. Osa tekijänoikeuskorvauksistakin tulee keikoilta, ja se menetys näkyy vasta myöhemmin.

”En tiedä, mitä odottaa tulevaisuudeltakaan. Elokuulle on suunniteltu kymmenkunta keikkaa, mutta ne ovat vahvistamatta, kun kukaan ei tiedä, mitä rajoitusten kanssa tapahtuu”, Tykki harmittelee.

Epävarmuus kaivelee myös Merimaata. Säännöksistä ilmoitetaan vain kuukausi kerrallaan. Ohjelmiston suunnittelu on erittäin vaikeaa.

Eppu Normaalin elokuun alkuun suunnitellut kaksi konserttia joudutaan siirtämään. Ne oli myyty liki loppuun Tavastian normaalilla asiakasmäärällä, joka on 700. Sellainen ihmismäärä ei mahdu millään istumaan pöytien ääreen määräysten mukaan.

Tavastian yläkerran pöytiä vuonna 1970.

Tavastian menoa on kahlittu pöytien ääreen ennenkin. 1980-luvun alkupuolella juomat piti tarjoilla pöytiin eikä muki kourassa saanut liikkua. Sitten tuli sama sääntö kuin nyt: juomaa ei saanut myydä tiskiltä, ellei asiakkaalla ollut istumapaikkaa. Silloinkin rock nosti yleisön seisomaan.

”Vuonna 1984 tuli sakkoja anniskelusääntöjen rikkomisesta. Syytteessä Tavastialta yritettiin myös periä kuutta miljoonaa markkaa rikollisella toiminnalla saatuna hyötynä, mutta se ei mennyt läpi. Vuonna 1985 tulivat paikallisradiot ja kaupunkikulttuuri alkoi vapautua”, Merimaa muistelee.

Nyt sääntöjen syynä on terveys eikä moralismi. Merimaa on katsellut televisiosta ristiriitaisin tuntein ulkoilmassa pidettyjä urheilutapahtumia, joissa rajoitukset ovat höllempiä. Hänestä on näyttänyt siltä, että maaleja juhlitaan isoissa porukoissa aika tiiviisti halaillen.

Neljään kuukauteen Tavastialle ei ole kertynyt tuloja. Merimaa sanoo, että koronatuet eivät ole riittäneet kattamaan kertyneitä menoja. Hän katsoo tilannetta kuitenkin jo edemmäs.

”Miten nyt ja tulevaisuudessa järjestetään konsertteja klubeilla turvallisesti, terveysriskit minimoiden mutta tuhoamatta yleisön ja esiintyjien fiilistä ja siinä samalla koko bisnestä? Pulpettimalli ei ratkaise sitä.”

Tavastian lisäksi Helsingissä on avoinna ainakin jossain määrin muitakin konserttipaikkoja, joissa kaikissa toimitaan suunnilleen samoin, eli musiikkia kuunnellaan istualtaan.

G Livelabissa on ollut pöydät ja tuolit aina. Nyt ne on tuotu myös esimerkiksi Loose-baarin kellariin. Molempiin myydään lippuja vain murto-osa normaalista. Allas Sea Pool saattaa olla tällä hetkellä Helsingin suurin konserttipaikka, koska ulkoilmassa säännöt ovat väljempiä.

Kesäkuussa tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun Juhani Merimaa ryhtyi johtamaan Tavastiaa, silloin Hämäläisen osakunnan palveluksessa. Lokakuun alussa Tavastia täyttää 50 vuotta.

Jospa jo silloin juhlittaisiin tuvan täydeltä.

Happoradio Tavastialla pe klo 21. Loppuunmyyty. Suoratoistolippuja saatavilla. Keikka striimataan osoitteessa tiketti.stream.