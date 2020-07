Onnettomuudet

Suositusta Glee-sarjasta tunnetun näyttelijän Naya Riveran, 33, epäillään hukkuneen Piru-nimisellä järvellä Etelä-Kaliforniassa. Riveran 4-vuotias lapsi löytyi yksin vuokratulta veneeltä.

Asiasta uutisoivat muun muassa The Guardian ja The New York Times.

Näyttelijä vuokrasi veneen keskiviikkoiltapäivänä yhden aikaan ja suunnitteli menevänsä uimaan harrastusalueella, viranomaiset kertovat. Toinen veneilijä löysi hänen poikansa nukkumassa veneessä yllään pelastusliivit.

”Uskomme, että hän meni veteen. Emme ole pystyneet jäljittämään häntä. Kyseessä on luultavasti hukkumistapaus”, sheriffi Eric Buschow sanoi The Guardianin mukaan tiedotustilaisuudessa.

The New York Timesin mukaan vene löydettiin järven pohjoispuolelta, jossa veden syvyys on noin yhdeksän metriä. Ylikonstaapeli Kevin Donoghue kertoi lehdelle kyseisen järven kohdan tekevän etsinnöistä erityisen hankalaa.

”Sillä alueella on paljon puita ja kasveja veden alla, joihin voi sotkeutua. Tämän takia etsintä on epäturvallista sukeltajille”, hän kertoi.

Etsintöihin osallistuu yhteensä noin 100 ihmistä. Näyttelijän henkilöpaperit löytyivät viranomaisten mukaan hänen autostaan lähellä olevalta parkkipaikalta. Riveran lapsi on turvassa perheenjäsentensä kanssa.

Naya Rivera näytteli ohjaaja Ryan Murphyn musikaalikomedia Gleessä Santana Lopez -nimistä cheerleaderia. Rivera nähtiin Gleessä yhteensä 113 jaksossa. Sarjaa tehtiin vuosina 2009–2015.

Glee on ollut ehdolla yhteensä 32 Emmy-palkinnosta ja yhdeksästä Golden Globesta.

Rivera aloitti näyttelijänuransa 4-vuotiaana CBS:n The Royal Family -komediassa. Hän myös vieraili lukuisissa suosituissa sarjoissa, kuten Bel Airin prinssissä ja Baywatchissa.

Järvessä kerrotaan olleen aiemmin satunnaisia hukkumisia, ja se oli suljettu torstaina etsintöjen takia.