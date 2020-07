Hittimusiikki on nopeampaa kuin vuosiin. BBC:n tekemän selvityksen mukaan tämän vuoden 20 suosituimman kappaleen keskimääräinen tempo on nopein sitten vuoden 2009.

Tempo mitattiin Spotifyn eniten kuunnelluista kappaleista, joihin kuuluu muun muassa Lady Gagan, Dua Lipan, Harry Stylesin ja Doja Catin menevät hitit.

Maallikon on helppo ajatella nopean musiikin olevan yhtä iloisuuden kanssa. Tempo on kuitenkin vain yksi tekijä, joka vaikuttaa kappaleen tunnelmaan, muistuttaa tuottaja Eppu Kosonen. Tunnelmaan vaikuttaa ainakin harmonia, instrumentit, laulutapa, äänet ja soinnut.

”Olisi kiinnostavaa nähdä dataa suomalaisen musiikin tempolukemista, mutta se kertoo vain temposta, ei mistään muusta”, hän sanoo.

Kosonen on törmännyt jo aiemmin puheeseen siitä, että nopea tempo on pinnalla. Aiemmin on puhuttu muun muassa äänenvoimakkuudesta.

”Kyllä näitä asioita mietitään, mutten itse pyri tekijänä omaksumaan niitä. Menen omien fiiliksien mukaan enkä välttämättä tällaisten mikro- tai makrotrendien mukaan.”

Kosonen valittiin tänä vuonna Emma-gaalassa vuoden tuottajaksi, ja hän on tuottanut muun muassa JVG:n Ikuisen vapun. Kappale valittiin Emma-gaalassa niin ikään vuoden kappaleeksi. Puolitoista vuotta sitten julkaistun Ikuisen vapun jälkeen Kosonen ei ole juuri tehnyt uusia kappaleita, vaan keskittynyt siihen, että ”ilo ja kunnianhimo musiikin tekemiseen löytyisi sisällön luomisesta”.

”Ei niin, että tämä on bisnes jossa operoin ja pitää tehdä menestystuotteita kerta toisensa jälkeen.”

Eppu Kosonen palkittiin vuoden tuottajana Emma-gaalassa viime helmikuussa.

Vuonna 2010 julkaistun Robynin Dancing On My Own -kappaleen jälkeen on puhuttu ”sad bangereista”, eli sanoituksiltaan surullisista, mutta rytmiltään menevistä tanssikappaleista. Kappaleessa kerrotaan tarinaa siitä, miltä tuntuu, kun näkee entisen kumppanin suutelevan toista.

Vaikka Dancing On My Ownista tuli tanssilattioiden kuolemattomalta tuntuva hitti, sitä ei voi pitää ”sad bangereiden” keksijänä. Kosonen ottaa esimerkiksi Ultravoxin vuonna 1984 ilmestyneen Dancing With Tears In My Eyes -kappaleen, joka on ”rockahtavampi” kuin Robynin hitti, mutta siitäkin löytyy tanssittava tempo ja surulliset sanat, kuten kappaleen nimikin kertoo.

Samaa surullista, mutta nopeatempoista tanssimusiikkia 1980-luvun vaikutteilla on myös The Weekndin viime marraskuussa julkaistu Blinding Lights -hitti.

Musiikkityylejä kierrätetään koko ajan uudella tavalla, Kosonen sanoo.

”Tälläkin hetkellä tuntuu, että kasari on taas pinnalla. Mutta kuinka monta kertaa se voidaan tuoda takaisin?”

Kyse on hänen mukaansa ennemmin siitä, ettei 1980-luvun pop ole ikinä kunnolla lähtenytkään.

BBC:n jutussa uumoillaan, kuinka viime vuosien synkät, ahdistusta ja yksinäisyyttä huokuvat sanoitukset, kuten Billie Eilishin kappaleet, ovat vaihtumassa iloisempiin tanssihitteihin. Kososen mukaan on harhaa puhua niin, että pop-musiikissa olisi ylipäätään ollut viime vuosina jokin ”surullisempi kausi”.

”Angsti on ollut aina osa teini-ikää, ja teini-ikä on vahva ajava tekijä popmusiikissa”, Kosonen sanoo.

”Suomessahan se on melkein klisee, että suomalainen musiikki on synkkää. Se löytää tiensä listojen kärkeen väistämättä.”

Kosonen miettii myös, mitä listakärkipop oikeastaan enää nykyään edustaa, koska musiikin kulutus on ollut jo hyvän aikaa pirstaloitunutta. Alakulttuureita löytyy hänen mukaansa ”niin paljon kuin jaksaa etsiä”.

”Kun uusi ilmiö tulee valtavirran musiikkiin, se on koluttu läpi jo toisaalla.”

Keskeistä on myös sillä, ketkä artistit mediassa nostetaan esiin kuvastamaan nykyistä pop-kulttuuria. Jos kärkeen otetaan Billie Eilish, ryvemme murheissamme. Jos Dua Lipa, haluamme tanssia ja unohtaa murheet.

Vaikka olisi näppärää tehdä analyyseja siitä, kuinka haluamme koronaviruspandemian aikana kuunnella ikään kuin vastapainoksi mieluummin iloista musiikkia kuin surullista, Kosonen muistuttaa ihmisten reagoivan kriiseihin eri tavalla. Yksi haluaa paeta eskapismiin ja tanssia, toinen samastua jonkun muun kurjuuteen.

”Listan kärki ei pysty yksiselitteisesti mittaamaan kansakunnan tai nuorison mielentilaa.”

Suunnilleen ensi keväänä nähdään, miten koronaviruksen aika on vaikuttanut listahittien tunnemaailmaan. Tai jos voidaan. Tällä hetkellä listahittimusiikki tuntuu olevan Kososesta jonkinlaisessa murroksessa.

”On iso liuta uusi ikäpolvia, jotka tekevät tuloaan valtavirran pop-markkinoille.”