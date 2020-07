Netflixin The Crown -sarja ei päätykään viidenteen kauteensa, vaan saa jatkoa. Sarjan luoja ja käsikirjoittaja Peter Morgan on vahvistanut kuninkaallisen draaman jatkuvan vielä yhdellä kaudella, kertoo The Guardian.

Tammikuussa sarjan tekijät ilmoittivat lopettavansa sarjan tekemisen sen viidenteen kauteen. Nyt Morgan on kuitenkin sanonut tekevänsä ”oikeutta tarinan rikkaudelle ja monimutkaisuudelle”, ja noudattavansa ”sarjan alkuperäistä suunnitelmaa” kuudesta kaudesta.

Sarjan kuudes ja viimeinen kausi menee tarinassaan 2000-luvulle asti. Tarkasta juonesta ja jaksojen määrästä ei ole vielä tietoa.

The Crownin neljäs kausi esitetään Netflixissä myöhemmin tänä vuonna. Kuningatarta esittää kolmannen kauden tavoin Olivia Colman.

Netflix ilmoitti tammikuussa näyttelijä Imelda Stauntonin ottavan Elisabet II:n roolin sarjan viidennellä kaudella. Lesley Manville esittää sen sijaan Prinsessa Margaretia.

The Crown on yksi Netflixin suosituimmista sarjoista. Olivia Colman voitti kolmannelta kaudelta parhaan naisnäyttelijän Golden Globe -palkinnon. Sarja on saanut tähän mennessä 114 palkintoehdokkuutta.