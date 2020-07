Reetta Huttusen kieli on tiivistä ja ekonomista kuin epikriisissä, kirjoittaa kriitikko Vesa Rantama.

Runokokoelma

Reetta Huttunen: Valkoisessa takissa olen lähinnä mies. Sairaalarunoja. 95 s. Enostone.

Termillä ”ammattirunoilija” tavataan tarkoittaa henkilöä, jonka pääasiallinen työ on runojen kirjoittaminen. Heille on nostettava päähinettä, yhtälö on aina haastava. Termiä voisi kuitenkin soveltaa myös sellaisiin runoilijoihin, jotka kääntävät lyriikaksi oman päätyönsä ylijäämän, kaikki ne tunteet ja havainnot, joille ei varsinaisessa toimessa ole selkeää paikkaa.

Siinä missä runoilija-ammatissa koko maailma on kynän päässä ja oma rooli siinä avoin, ammattirunoilijalla valmiina kaapissa oma työunivormu, johon solahtaa. Tampereen yliopistollisen sairaalan infektiolääkäri Reetta Huttusen esikoiskokoelma Valkoisessa takissa olen lähinnä mies on sangen onnistunut esimerkki tällaisesta lähestymistavasta.

Huttusen kieli on tiivistä ja ekonomista kuin epikriisissä, joku voisi sanoa runotonta, mutta kokoelman mittaan hän onnistuu kuvaamaan lääkärin roolin, työympäristön ja jännitteiset suhteet potilaisiin sellaisesta avarasta näkökulmasta, jonka ehkä vain runous mahdollistaa. Pieniin osastoihin jaettu teos on kuin sairaalarakennuksen pienoismalli.

Teoksessa lääkäriltä odotetaan jatkuvasti mahdottomia, vaikka hän tietää hyvin, että tiede saati hän itse sen edustajana ei ole täydellinen: ”Ilman perustelua ei ole lääketiedettä / lääke ei auta jos ääneni vaimentuu / pieneksi periaatteelliseksi yritykseksi / ylläpitää tuttua liikettä // kun kuulen hälytysajoneuvon äänen, ajattelen: / kutsukaa oikea lääkäri / sellainen joka ymmärtää / uskaltaa pysähtyä näyttämölle.”

Näyttämöllä potilaalle luodaan illuusio todellisuudesta, vakaasta hoitosuhteesta, joka osaltaan mahdollistaa potilaan paranemisen. Jos hyvin käy.

Vaikka puvustamosta haettu valkoinen takki ei olekaan niin sukupuolineutraali kuin tahtoisi ajatella, on sillä tärkeä roolinsa näytelmässä: se häivyttää lääkärin yksilöllisyyden ja tekee hänestä tieteellisen kollektiivin edustajan. Nuorelle naislääkärille univormu on erityisen tärkeä. Samaan aikaan hauskinta ja ahdistavinta teoksessa ovat kuvaukset asiakkaiden, erityisesti päihdekuntoutujien, käyttäytymisestä sairaalassa. ”Kelan puhelinnumero lottorivi nenäliina portatiivi / lempielokuva tippapullo merisää ruokajuoma / -- / koska oikea lääkäri tulee?” Tässä vain pieni osa Nuorelta lääkäriltä kysytään -runon litaniaa.

Jos teosta ajattelee yhteiskunnallisena runoutena, niin kuin vääjäämättä tässä aihepiirissä on myös ajateltava, on sairaalaympäristöön rajoittuminen myös rasite. Rääväsuisia, ongelmansa muiden harteille vyöryttäviä alkoholisteja lappaa sisään kavalasta ulkomaailmasta kuin liukuhihnalta, mikä häivyttää näkyvistä laajemman perspektiivin.

Lääkäri kohtaa potilaansa yksilöinä ja voi tarjota heille vain yksilöllisiä neuvoja, mutta näin nähtynä yhteiskunnallisista ongelmista syntyy lähinnä heppoisia anekdootteja. Myös kuolemaan liittyvät metaforat ovat paikoin turhan karkeita: ”tuhkauksessa tahdistin on poistettava / muuten väsymyksesi räjähtää esiin / tuhkasi leviää opittavaksemme”.

Puutteineenkin Valkoisessa takissa olen lähinnä mies on tarkkanäköinen ja taitavasti tehty kirja, joka tuo sairaalan uudessa laajuudessa suomalaiseen runouteen. Myös vuoden 2020 näköistä aineistoa löytyy, vaikka koronapotilaista kertovat runot ehtinevät vasta tekijän toiseen kirjaan.

