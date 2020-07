Kun Weezer-yhtye oli julkaisemassa toista studioalbumiaan Pinkertonia vuonna 1996, pari kuukautta ennen julkaisua keulakuva Rivers Cuomo varoitti fanejaan. Tulevan levyn tekstit voitaisiin tulkita ilkeiksi, jopa seksistisiksi.

Kappaleilla Cuomo fetisoi nuoria aasialaisnaisia (Across the Sea). Hän laulaa rakastuneensa lesboksi paljastuvaan naiseen (Pink Triangle), jonka toivoo olevan ”edes vähän hetero”. Ihastuksen stalkkaaminenkin on ihan normaalia (El Schorco).

Cuomo nimitti albumia tutkimusmatkaksi pimeälle puolelleen. Levylle on raavittu esiin häpeälliset ajatukset, jotka ovat pilkistäneet esiin mielen sopukoista.

Levy kuulostaa edelleen siltä, mitä se onkin. Varhaisaikuisen kiusallisen päiväkirjamaista kerrontaa, päämäärättömyyden pohdintaa ja epävarmuuden kanssa painimista.

Levyä edelsi erikoiset kaksi vuotta, jotka ajoivat Cuomon syviin vesiin. Ennen Pinkertonia ja menestyksekkään debyyttilevyn jälkeen Cuomo oli matkalla rokkitähteyteen.

Suosio kuitenkin vaivasi, joten hän eristäytyi bändikavereistaan ja faneistaan. Rokkari kasvatti valeasukseen parran ja asteli 25-vuotiaana Harvardin yliopistoon opiskelemaan musiikkia.

Identiteettikriisin lisäksi vaivasivat kovat kivut. Ennen yliopistoa Cuomon jalkoja korjattiin leikkauksella, koska vasen jalka oli oikeaa lyhyempi. Kävelykepin ja jalkatuen varassa kampuksella kulkenut Cuomo koki yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta.

Pettymyksensä, yksinäisyytensä ja turhautumisensa artisti kanavoi musiikkiin. Innoituksena oli nimeä myöten Giacomo Puccinin Madama Butterfly -oopperan hahmo Pinkerton, joka ei ollut mukava mies. Hän nai 15-vuotiaan japanilaistytön, joka hylkää perheensä ja aiemman elämänsä miehen vuoksi. Pinkerton kuitenkin hylkäsi tämän Butterflyksi kutsutun tytön.

Rivers Cuomon faneilleen lähettämän kirjeen tarkoitus ei ollut hakea synninpäästöä. Hän tarjosi levylleen kontekstin, josta käsin tarkastella teosta.

Pinkerton oli hänen katarsiksensa, vaikka sittemmin on katunut suorasukaista levyään.

”Se on kuin olisi juhlissa hirveässä kännissä ja tunnustaisi syvimmät tuntonsa kaikille. Siinä hetkessä se tuntuu mahtavalta ja puhdistavalta, mutta aamulla tajuaa, että on tehnyt itsestään täydellisen pellen”, Cuomo totesi Entertainment Weekly -lehden haastattelussa vuonna 2001.

Se on aika tuttu kokemus.