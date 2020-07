Lauantaiessee

Siinä se lepäsi, amerikkalaistaiteilija Nancy Holtin teos Sun Tunnels (1973–76), hiljaisena ja betoninharmaana, keskellä autiomaata. Iltapäivän aurinko paistoi, tuuli suhisi kellastuneessa heinikossa, puhelimessa ei ollut kenttää, ja lähimmälle päällystetylle tielle oli matkaa viitisentoista kilometriä. Jossain kaukana ammui lehmä.

Oli maaliskuun puoliväli koronakeväänä 2020, ja Kaliforniassa yksi museo toisensa jälkeen oli mennyt kiinni määrittelemättömäksi ajaksi. Galleriat ja taidekoulut sulkivat ovensa, ja kansainvälisiä taidemessuja ja biennaaleja peruttiin yksi toisensa jälkeen. Ei enää avajaisia, ei performansseja, ei työhuonevisiittejä: nykytaiteen maailma pysähtyi jarrut kirskuen.

Olin Los Angelesissa opiskelemassa, ja viikon loma oli tarkoitus käyttää taide- ja tacomatkalla Mexico Cityssä. Suunnitelma peruuntui. Olin sen sijaan vuokrannut auton ja ajanut 1 300 kilometriä taidekohteisiin, jotka varmasti olisivat auki viruksesta huolimatta: Michael Heizerin Double Negative Nevadan autiomaassa, Robert Smithsonin Spiral Jetty Utahin Great Salt Laken rannalla, ja Nancy Holtin Sun Tunnels aavikolla siitä länteen. Kaikki nämä maataiteen klassikot syntyivät 1960- ja 1970-lukujen taitteessa, kun taide pyrki New Yorkin gallerioista erämaan karuuteen ja vapauteen.

Heizer teki aavikkotasangolle maisemaa halkovan puoli kilometriä pitkän ja 15 metriä syvän kuopan, Smithson suolajärveen kurkottavan spiraalin laavakivilohkareista, ja Holt teoksista ehkä runollisimman – neljästä ristiin asetetusta jättiläismäisestä siltarummusta koostuvan veistoksen, joka on linjassa auringonlaskun kanssa kesä- ja talvipäivänseisauksen aikaan. Betoniputkiin puhkaistut reiät heijastavat niiden sisäpintoihin tähti­kuvioita.

Nancy Holtin aurinkotunnelien näkeminen vaatii suunnistustaitoja ja automatkailukestävyyttä.

Kiersin Holtin putkia aikani, söin eväitä, kiersin taas. Joka kierroksella aurinko laski vähän, muuttui oranssimmaksi, ja sen myötä muuttui myös teos. Kokemus jäi kuplimaan mieleen.

Viime lauantaina ajoin sateessa Tampereen kupeeseen Pinsiöön, missä on poikkeuksellinen maataidekeskittymä: muutaman kilometrin päässä samaisen Nancy Holtin Yltä ja alta (1998) sekä unkarilais-amerikkalaisen Agnes Denesin Puuvuori (1996). En ollut koskaan nähnyt niitä itse – vain valokuvan Denesin vuoresta Kasselin Documentassa.

Denes oli ollut pitkään hieman unohduksissa, mutta viimeistään iso retrospektiivi New Yorkissa vuonna 2018 palautti hänet taideväen huulille. Maataiteen kuningatar, tituleerasi häntä New York Times.

Ajattelin, että Pinsiössä käytyäni voin kirjoittaa tähän, että ei maataidetta tarvitse lähteä katsomaan Nevadaan asti, riittää kun ajaa Pirkanmaalle. Odotukseni olivat korkealla – niin korkealla, että taisin ottaa matkalta ylinopeussakot.

Kun Holtin Yltä ja alta valmistui, Aamulehti julkaisi ison jutun newyorkilaisen Whitney-mu­seon kuraattorista Eugenie Tsaista, joka oli tullut varta vasten teosta katsomaan ja sanoi sen olevan Holtin paras. Muutenkin tunnelma oli varsin innostunut.

”Mikään ei nimittäin kiehdo taiteen ammattilaisia enemmän kuin matkustaminen eksoottisiin paikkoihin, joissa joku taiteilija on toteuttanut hienon työn. Edelläkävijöiden perässä tulee media ja muu taideyleisö, ja lopulta voi käydä niin, että Pinsiön nimi tiedetään tietyssä piirissä kaikkialla maailmassa”, Tiina Nyrhinen kirjoitti artikkelissa.

Arvioisin, että Pinsiötä mekkanaan pitävien kansainvälisten taidefanaatikkojen piiri on edelleen melko pieni.

Paikan päällä sorakuopalla Pinsiössä selvisi, että luonto, heikkotasoiset seinämaalarit ja maavalleilla kiipeilevät ute­liaat murensivat vähitellen Holtin teosta. Vanhoissa kuvissa näkyvät siistit nurmivallit kasvoivat epämääräisesti voikukkaa. Pyöreiden vesialtaiden oli määrä heijastaa taivasta, mutta ne olivat kuivia.

Nancy Holtin Yltä ja alta kuvattuna vuonna 1998.

Sellaista on taidematkailu, riskipeliä. Koskaan ei voi ennalta tietää, millainen elämys on luvassa.

(Teoksen ylläpidosta vastaa kunta, mutta teoksen suomalainen kummisetä, taiteilija Osmo Rauhala kertoo puhelimessa, että Yltä ja alta on tarkoitus kunnostaa niin, että se olisi taas iskussa vuonna 2026.)

Yhdysvaltain ja Pinsiön maataidekierrosten olennaisin anti oli tapa katsoa: yksin, ajan kanssa. Nykytaiteeseen usein liittyvä hötkyily ja jonotus olivat kaukana. Ei pääsylippuja, ei museokauppaa, ei tarkkasilmäistä salivahtia. Taiteeseen sai koskea. Myös sorkilla: laiduntavat lehmät näyttivät kävelleet Holtin Sun Tunnelsin läpi moneen otteeseen.

Viime vuosikymmenet taidetta on ollut tarjolla niin paljon, reaalimaailmassa ja internetin jokaisessa tuutissa, että moni nykytaiteeseen intohimoisesti suhtautuva on tainnut jo pitkään ahmia enemmän kuin sulatella.

Uutta taidetta pusketaan jatkuvasti näkyville, koska museot tarvitsevat lipputuloja, galleriat myyntejä ja lehdet tilaajia. Jonkinlainen turtumus oli ehkä kuitenkin käsillä. Jo ennen pandemiaa taidemarkkinoiden raportoitiin supistuneen vuosikymmenen kasvun jälkeen. Sitten markkinat pysähtyivät kuin seinään. Messut peruttiin ja biennaalit lykkääntyivät.

Monet tähtitaiteilijat ja -kuraattorit olivat eläneet vuosien ajan taidetapahtumasta toiseen lennellen. (Ilmastokriisi? Mikä ilmastokriisi?) Pandemian myötä sille elämäntavalle tuli loppu, tai ainakin se meni tauolle. ”Everything Will Be Taken Away”, amerikkalaistaiteilija Adrian Piperin teoksissa on lukenut vuosien ajan, kaikki otetaan meiltä pois. Pitkään Piperin varoitus oli abstrakti – kuka tulee ja ottaa? – mutta nyt syyllinen tuntuu olevan selvillä: koronavirus, vihulainen.

Totuuden nimissä maailma ei todennäköisesti muutu kovin paljon. Ranskalaiskirjailija Michel Houellebecq murisi hiljattain, että emme me herää uuteen uljaaseen maailmaan. ”Kyseessä on ihan sama vanha maailma, vain vähän huonompi.”

Totta on, että suurin osa taiteesta ei näytä erityisen hyvältä Instagramissa tai somevideoissa. Se pitää nähdä paikan päällä. Vuodesta 2022 on tulossa supervuosi: vuodella siirretty Venetsian biennaali osuu samaan kesään Documentan, Lyonin biennaalin ja monen muun ison näyttelyn kanssa. Kohta siis ehkä taas varaillaan lentolippuja aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Kaipaan itsekin vähän isojen taidetapahtumien hullunmyllyyn, aistiärsykkeiden hyökyaaltoon.

Mutta ehkä ennen sitä on syytä hengähtää. Voisiko tässä olla uusi (vanha) tapa katsoa, nyt kun museot ja galleriat ovat varovaisesti avanneet oviaan käsidesillä varustautuneina? Taiteen uusi rytmi?

Taidekuljetukset ovat jumissa ympäri maailmaa ja näyttelyitä perutaan, mutta jotain on aina esillä – ainakin kokoelman helmiä, joita HS:n kriitikoiden Kuvan takana -sarja on esitellyt. Paljon on myös hyvää julkista taidetta, jota meilläkin on kartoitettu.

Art­Review-lehdessä kriitikko Martin Herbert ehdottaa, että katsoisimme nyt jotain tuttua, pitkään, ajatuksella. Kerrankin!

Kokeilin Pinsiön toisessa kohteessa. Agnes Denesin Puuvuori teki vaikutuksen. Keinotekoisella, kartionmuotoisella vuorella kasvaa lähemmäs 11,000 männyntaimea. Metsässä oli hyvä hengittää ja katsella niitä. Pedantisti kahden senttimetrin tarkkuudella viuhkamaiseksi spiraaliksi istutetut männyt saavat pohtimaan aikaa, luontoa, tulevaisuutta.

Ei ollut kiire. Sateli hiljalleen, niin kuin Suomen kesään kuuluu. Kukaan ei kiilannut eteen ottamaan teoksesta kuvaa.

Lähdetäänkö kesäretkelle? Seuraavalla kerralla joku muu saa kyllä ajaa.