The Rolling Stonesin Mick Jagger, Keith Richards ja Ronnie Wood esiintymässä Yhdysvaltojen kiertueellaan elokuussa 2019.

Kauan kadoksissa ollut Led Zeppelinin kitaristin Jimmy Pagen ja The Rolling Stonesin yhteiskappale julkaistaan syyskuussa, kertoo The Guardian. Scarlet-niminen kappale nauhoitettiin lokakuussa 1974, ja se on nimetty luultavasti Pagen tyttären mukaan.

Scarlet julkaistaan brittiyhtyeen vuoden 1973 albumin Goats Head Soupin uusintapainoksessa, joka ilmestyy 4. syyskuuta. Jamaikalla äänitettyyn albumiin kuuluu muun muassa yhtyeen hittikappale Angie.

Led Zeppelinin perustaja ja kitaristi Jimmy Page vuonna 1968.

Scarletissa on lehdistötiedotteen mukaan ”kerroksittaisia kitararakenteita” Pagelta. Kappaleen kuvaillaan olevan ”yhtä tarttuva ja siivoton” kuin mikä tahansa bändin tuotos ”tuolta pyhältä aikakaudelta”.

Albumin uusintapainoksessa julkaistaan Scarletin lisäksi kaksi muuta aiemmin julkaisematonta kappaletta. Toisesta, Criss Cross -nimisestä kappaleesta, on julkaistu jo uusi video, jossa malli Guindilla Ontanaya juoksee ilman paitaa, käy kyykkypissalla, hyppii mereen uimaan ja tanssii klubilla.

Kolmas kappale on nimeltään All the Rage.

Goats Head Soupin uuden version lisäksi yhtye julkaisee syyskuussa livealbumin Brussels Affair. Molemmat albumit julkaistaan samassa paketissa.

Tällä hetkellä The Rolling Stones työstää uuden musiikin albumia, joka on ensimmäinen sitten vuoden 2005 A Bigger Bang -levyn. Albumilta julkaistiin tänä keväänä sen ensimmäinen single Living in a Ghost Town.