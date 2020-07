Suomalaiskapellimestari Dalia Stasevska johtaa BBC:n sinfoniaorkesteria klassisen musiikin suurfestivaalin päätöskonsertissa 12. syyskuuta. Last Night of the Proms -konsertti järjestetään tuttuun tapaan Lontoossa, Royal Albert Hallissa.

Stasevska kertoo, että häntä pyydettiin tehtävään viime vuoden puolella. Alun perin päätöskonsertin kapellimestarijulkistus oli tarkoitus tehdä jo maaliskuussa, mutta koronaviruksen vuoksi ilmoitusta lykättiin.

Päätöskonsertissa soitettavia teoksia hän ei vielä voi paljastaa. Teokset varmistuvat vasta myöhemmin, kun selviää, minkälaisella kokoonpanolla Royal Albert Hallissa voidaan esiintyä, jotta soittaminen on esiintyjille turvallista. Yleisöä päätöskonserttiin ei näillä näkymin päästetä, vaan konsertista voi nauttia striimauksen avulla.

Stasevska sanoo, että päätöskonsertin johtaminen on hänelle suuri kunnia.

”Olen todella otettu tästä eleestä varsinkin kun olen aika uusi [orkesterille].”

Kapellimestari viittaa vuosi sitten alkaneeseen pestiinsä BBC:n sinfoniaorkesterin päävierailijana. Hän debytoi BBC:n sinfoniaorkesterin kanssa toukokuussa 2018 ja johti orkesteria myös viime vuoden Proms-festivaalilla.

Stasevskan mukaan yhteistyö orkesterin kanssa on ollut todella inspiroivaa.

”On kuin tulisi kotiin. Kommunikaatio toimii orkesterin kanssa ihan mahtavasti. He ovat uskomattoman taitavia soittajia.”

Kapellimestari oli buukattu johtamaan kevääksi useampaa BBC:n sinfoniaorkesterin konserttia, mutta koronaviruksen vuoksi nämä konsertit jouduttiin perumaan. Poikkeuksellisen ajan vuoksi Stasevskalla on useamman kuukauden mittainen tauko johtamisesta. Hän pääsee palaamaan konserttilavoille elokuussa ja luvassa on muutamia konsertteja ennen Proms-festivaalin päätöskonserttia.

”Pitkän breikin jälkeen on koskettavaa päästä tekemään musiikkia. Korona-ajan takia tuntuu vielä erityisen liikuttavalta ja tärkeältä, että saadaan järjestää konsertteja Promsissa ja tuoda ihmisiä musiikin äärelle.”

Proms-festivaali pidetään vuosittain Lontoossa. Tänä vuonna noin kahdeksan viikon mittainen festivaali täyttää 125 vuotta. Tänä vuonna livekonsertteja on vähemmän, ja konsertteja striimataan televisioon, radioon ja BBC iPlayer -sovellukseen.

Aiemmin suomalaiskapellimestareista Proms-festivaalin päätöskonsertteja on johtanut Sakari Oramo, joka toimii myös BBC:n sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina. Muita festivaalien konsertteja ovat myös johtaneet useat suomalaiset kapellimestarit.

Stasevskan ura on ollut viime vuosina nousukiidossa. Hän on johtanut useita suomalaisia orkestereita sekä vieraillut myös runsaasti kotimaan ulkopuolella. Vuoden 2018 joulukuussa hän johti Tukholman kuninkaallista filharmonista orkesteria Nobel-palkintoseremoniassa. Hänet on nimetty Sinfonia Lahden ylikapellimestariksi kausiksi 2021–2024.

BBC Proms -festivaali, 17.7.–12.9.2020.