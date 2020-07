Suoratoistopalvelu HBO on näyttänyt vihreää valoa uudelle minisarjalle, joka perustuu Ingmar Bergmanin vuoden 1973 Kohtauksia eräästä avioliitosta -televisiosarjaan. HBO:n Scenes From a Marriage sarjan pääosia näyttelevät Michelle Williams ja Oscar Isaac, kertoo muun muassa Deadline-uutissivusto. Näyttelijät myös tuottavat sarjan.

Uuden version Bergmanin palkitusta kuuden osan sarjasta on käsikirjoittanut ja ohjannut Hagai Levi. Aiemmin Levi on ollut luomassa Our Boys ja The Affair -sarjoja.

Bergmanin Kohtauksia eräästä avioliitosta kuvaa avioliiton hajoamista, ja pohjautuu ruotsalaisohjaajan omiin kokemuksiin. Mariannen ja Johanin rooleja esittivät alkuperäisessä sarjassa Liv Ullman ja Erland Josephson.

Michelle Williams on voittanut useita palkintoja, kuten Emmyn ja Golden Globen, Gwen Verdonin roolistaan kehutussa Fosse/Verdon-sarjasta. Show Me a Hero -sarjasta tunnettu Oscar Isaac nähdään seuraavaksi Frank Herbertin scifi-romaaniin perustuvassa Dune-elokuvassa, jonka on tarkoitus ilmestyä tänä syksynä.