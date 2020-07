Kukaan ei ole astunut jalallaan Pietari I:n saarelle, kirjoittaa Judith Schalansky. Valaanpyyntialus SS Odd I teki yrityksen tammikuussa 1927, mutta maihin ei päästy edes veneellä. ”Saadakseen jotain kotiinvietävää he keräävät murentuneita kiviä todisteeksi matkasta.”

Kartasto

Judith Schalansky: Kaukaisten saarten atlas (Atlas der abgelegenen Inseln). Suom. Marko Niemi. Poesia. 144s.

Leikki on yksi elämän kauneimpia asioita. Taito, joka opitaan varhain ja josta ei luovuta koskaan, vaikka joku kehtaisikin väittää muuta. Leikillä voi omaksua eri identiteettejä, tai vaikka muuttaa ahtaan yksiön maailman kokoiseksi.

Lapsuuden suosikkileikkejä oli pyörittää karttapalloa ja pysäyttää se sormella. Ja matka kävisi sinne, minkä kohdalle sormi pysähtyi. Sai kuvitella, millaista siellä olisi. Hetken aikaa vatsanpohjassa tuntui jännitys, joka syntyy uuden paikan kohtaamisesta.

2000-luvulla ihmisten matkustaminen muistuttaa paljon keräilyä. Tosin hyllynä toimii sosiaalinen pääoma, ja se saadaan täyteen konkreettisilla todisteilla. Paikan päälle on päästävä keräämään oma somemateriaali hinnalla millä hyvänsä. Halpalentoyhtiöiden myötä se hinta ei ole ollut kovin kallis.

Suorituskeskeisyys on näkynyt myös matkailuun liittyvässä tietokirjallisuudessa 2000-luvulla. Patricia Schultzin 1 000 Places To See Before You Die (2003) asettaa keräilylle melko hulppean tavoitteen. Samanlaisia opuksia on julkaistu myös musiikkialbumeista ja kirjoista. Kuka suorittaa kaikki? Onnea matkaan.

Judith Schalansky kuvattuna kirjamessuilla Kölnissä vuoden 2019 maaliskuussa.

Saksalaisen Judith Schalanskyn (s. 1980) Kaukaisten saarten atlas ei juuri peittele sitä, että kirja on kaikin puolin vastareaktio tälle ilmiölle. Kirjansa alaotsikossa Schalansky esittää paljon lohdullisemman ajatuksen: Viisikymmentä saarta, joilla en ole koskaan käynyt enkä tule käymään.

Fomo eli fear of missing out tuskin tulee tätä kirjaa lukiessa. Ystävien somesta on epätodennäköistä löytää lomakuvia näistä paikoista.

Kaukaisten saarten atlas on kirja, joka kutsuu leikkiin. Kun lapsena sormi pysähtyi valtavan meren keskelle, näytti ettei siellä ole mitään, vettä vaan. Schalansky tarkentaa katseensa kauas ulapalle ja noihin saariin, jotka jäävät monilta kartoilta huomaamatta.

Kartta on aina hegemoninen ja vääristävä esitys. Mutkia oiotaan suoriksi, jotta mieluisat mitta- ja valtasuhteet säilyvät. Schalanskyn kirjassa hegemonia haastetaan irrottamalla pikku saaret kukin omalle kokonaiselle sivulle. Piskuinen 0,8 neliökilometrin kokoinen Tromelinin saari näyttää suurella sivulla suorastaan huvittavalta.

Schalansky on kaivanut saarten historiasta uskomattomia anekdootteja, joiden ympärille tekstit rakentuvat. Osan kohdalla tylsämielinen hakeutuu Googlen ääreen: voiko tämä olla totta? Esimerkiksi tarina ranskalaisesta Marc Liblinista, joka oppi kuusivuotiaana unissaan pienen polynesialaisen Rapa Itin saaren kielen, ja asian selvittyä muutti aikuisena saarelle asumaan ja kuoli siellä.

Schalanskyn kirjoitustavassa on filosofista lyyrisyyttä, mutta ennen kaikkea populaarin tietokirjan tyyliä, jossa kirjailijan subjektiivisuus sekoittuu rohkeasti faktoihin ja säätää lukijan tulkinnan myös mielikuvitusasentoon.

Pingelapin värisokeudesta ”kärsivistä” asukkaista Schalansky kirjoittaa: ”Kerta kerran jälkeen he ärsyyntyvät, kun heille esitetään typeriä väitteitä värien upeudesta, vaikka värit – heidän silmissään – vain siirtävät huomion pois olennaisesta: muotojen ja varjojen, rakenteiden ja kontrastien runsaudesta.”

Jokaisesta saaresta on myös perustiedot: historiallinen aikajana, koko, asukasluku, etäisyydet lähimpiin saariin. Eteläisten Keelingsaarien aikajanalle on merkitty vuosina 1826–1831 taisteluja saaren kahden ensimmäisen asukkaan, Alexander Haren ja John Clunies-Rossin välille. Seuraava merkintä on vuodelta 1978, kun Australia osti saaren Clunies-Rossin suvulta. Siitä voinee päätellä, kumpi voitti taistelun.

Kaukaisten saarten atlaksen suomennoksen julkaisu olisi tuskin voinut tulla parempaan aikaan. Nyt jos koskaan on nojatuolimatkailun aika.

Saarelle eristäytyminen estetisoidaan usein romanttiseksi kokemukseksi, mutta korona-aikana eristäytyminen ei ole näyttäytynyt kovin romanttisessa valossa. Schalansky kutsuu unelmoimaan, mutta asuminen sääasemasaarella ei ole välttämättä niin romanttista kuin haluaisi kuvitella.

Alkuperäinen saksankielinen laitos ilmestyi vuonna 2009, ja voitti vuoden kauneimman kirjan palkinnon. Schalansky on myös graafinen suunnittelija, ja suunnitellut kirjansa ulkoasun kirjasimia myöten.

Liiemmin Poesia ei ole säästänyt käännöksen visuaalisuudessa, ja kirjan selailu on jo itsessään oma esteettinen nautintonsa oranssinkeltaisine sivuineen.

Schalanskyn tekstit toimivat novelleina ja kirjan pariin voi palata avaamalla sen sattumanvaraisesta kohdasta kuin suunnistaisi sormella karttapallon päällä.

Teoksen on suomentanut viime syksynä ennenaikaisesti menehtynyt Marko Niemi (1974–2019), runoilija ja Poesian työmyyrä. Suomennos jäi Niemen viimeiseksi työksi, ja käännöksen viimeistelyn ovat hoitaneet niin ikään Poesian runoilijat Kristian Blomberg ja Raisa Marjamäki.