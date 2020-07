Ranskan nykykirjailijoista tunnetuin on Michel Houellebecq, mutta häntä taitavammin politiikan rappiota ja maailman julmuutta kuvaa Marie NDiaye.

Senegalilaistaustainen NDiaye voitti Ranskan merkittävimmän kirjallisen tunnustuksen eli Goncourt-palkinnon vuonna 2009 romaanillaan Kolme vahvaa naista (Gummerus 2013). Se pysyttelee mestarillisesti päähenkilöittensä päiden sisällä. Norah on juristi Pariisissa, mutta joutuu palaamaan Senegaliin isänsä ja lapsena väkisin äidiltään viedyn veljen luokse. Tarina keskeytyy yhtäkkiä, kun pääosan ottaa Senegalista lähtenyt ja pikkukaupungissa Ranskassa asuva Fanta. Sekin keskeytyy, kun pääosan saa Khady, joka yrittää päästä Saharan ja Välimeren yli Afrikasta Eurooppaan. Mikä heitä yhdistää? Ainakin historia, muistot ja traumat, jotka kulkevat iholla ja päässä maanosasta maanosaan.

Kolme vahvaa naista on NDiayen ainoa suomennettu teos. Kaipaan lisää!

Mustasukkaisuuden anatomia

Kadonnutta aikaa etsimässä, sehän on vain täynnä kauniiden kirkkojen, niittyjen ja merenrantojen kuvailua, loputonta lausenysväystä. Näin minulle on Marcel Proustin sadan vuoden takaista modernistista suurteosta kuvailtu. Epäilijöiden kannattaa aloittaa suoraan osasta kahdeksan, Vanki (1923, Otava 1994). Sen hienompaa mustasukkaisuuden perkausta tuskin on olemassa. Kaikki kertojan ihanteet romahtavat, eroottinen rakkaus on vain subjektiivista ja lohdutonta harhaa. Nihilismi nostaa päätään. Maailma on tragedia, ja se on elämän suola.

Tehdäänpä tiedettä

Mitä ”tieteellinen metodi” tarkoittaa ja mistä se tulee? Henry M. Cowles selvittää käsitteen historian erinomaisessa kirjassaan The Scientific Method: An Evolution of Thinking from Darwin to Dewey (Harvard University Press 2020). Selviää, että ”scientist” oli alun perin farssimainen ­uudissana, ja että ”tieteellinen metodi” käsitteenä ei syntynyt minkään tieteenalan käytännöistä. Se synnytettiin tieteen arvovallan banaalin kaupallisesta ja populaarista hyväksikäytöstä ja itsepintaisesta uskosta, että luonnontieteillä on yksinoikeus totuuteen, tietoon ja auktoriteettiin. ”Tieteellisestä metodista” tuli luonnontieteiden brändi, vähän niin kuin S-ryhmä sai läpi ”halpuutuksen”.

Viikolla 27 eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa

Kaunokirjallisuus

1) Reetta Aalto: Vadim

2) Camilla Läckberg: Hopeasiivet

3) Lisa Taddeo: Kolme naista

4) Anna Jansson: Musta perhonen

5) Seppo Jokinen: Koskinen ja pudotuspeli

6) Denise Rudberg: Salainen koodi

Tietokirjat

1) Anni Valtonen: Elämäni Kolumbia

2) Jukka Kittilä: Ruisrock 1970–2020 – Tarinat, totuudet ja myytit

3) Ulla-Maija Paavilainen: Suurin niistä on rakkaus. Kirsti Paakkasen tarina

4) Caroline Criado-Perez: Näkymättömät naiset. Näin tilastot paljastavat miten maailma on suunniteltu miehille

5) Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen: Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa