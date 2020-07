Akateemikko Hannu Mäkelä on julkaissut hyllymetreittään teoksia. Viime vuosina hän on pohtinut menettämistä ja surua. Rakkaudella, Alma -romaani kertoo iäkkään Alman viimeisistä elinpäivistä.

Romaani

Hannu Mäkelä: Rakkaudella, Alma. Aviador. 131 s.

Akateemikko Hannu Mäkelä (s. 1943) on julkaissut runo­kokoelmia, proosaa, lastenkirjoja, näytelmiä, kuunnelmia ja muistelmia. Niitä on monta hyllymetriä kuten Eino Leinollakin, josta Mäkelä kirjoitti elämäkertaromaanin Mestari vuonna 1995.

Se lienee hänen tunnetuin teoksensa ja se toi hänelle myös Finlandia-palkinnon. Lastenkirjapuolella Herra Huu on ylittämätön. Viime vuosina kirjailija on pohtinut menettämistä ja surua, esimerkiksi vaimonsa kuolemaa käsittelevässä teoksessa Valo. Kertomus rakkaudesta (2018).

Rakkaudella, Alma -pienois­romaani kertoo iäkkään syöpää sairastavan Alman viimeisistä elinpäivistä ja päätöksestä lopettaa elämänsä silloin, kun se vielä omin neuvoin on mahdollista. Jos Valo on surukirja, Alma on kuoleman kirja.

”Rakkaudella, Alma” on jäähyväiskirjeen allekirjoitus. Kertomus päättyy tuntemattoman oven avaamiseen, mutta mielenkiintoista on, millaista pyykkiä jälkeenjääneet alkavat pestä. Kuka toi vesilasit ja kuka lääkemukin?

Suurin osa kertomusta seurailee Alman viimeisten päivien ajatuksenjuoksua.

Muistoissa vilahtelee kultaisissa kehyksissä edesmennyt aviomies ja kesäpaikka Inkoossa. Ympärillä häärivät keski-ikäiset lapset, Martti ja Marja.

Poika on jo kolmannessa avioliitossa, eikä vieläkään ole kasvanut aikuiseksi, hymähtelee ­äiti. Eikä tyttärenkään elämä onnelliselta vaikuta. Nämä kaksi näyttävät pelkäävän enemmän äitinsä kuolemaa kuin hän itse. Kuolemasta ei saa puhua, paranemismahdollisuuksista kylläkin.

Raikkain on Venla, tyttären­tytär. Elämä jatkuu hänessä, vaikka isoäiti kyllä taisi jättää hänelle aikamoisen taakan kannettavakseen.

Rakkaudella, Alma on konstailematon, yhdessä tasossa kulkeva pieni kertomus. Alman pohdiskelut ovat arkisia ja elämänviisaus sananlaskuissa. Välillä Alman, entisen äidinkielen lehtorin, mieleen muistuvat lehtoset ja jotunit. Ja muistaapa hän päivitellä sitäkin, miten kieli on muuttunut kummallisiksi merkkiriveiksi – omg.

Alma kertoo itse tarinaansa, tylysti kerraten tapahtunutta. Paikoitellen muistelot jäävät kesken: ”Taas kerran muistan jotakin. Jotakin todella hyvää, josta nautin.” Lukija saa päätellä, mistä lienee kysymys.

Sairasvuoteella makaavan vanhuksen tunteita tavoitellaan toistelemalla, että kipuja on. Kielikuvat ovat haettuja: tykyttävä sydän ”juoksee kuin jänis kaalimaassa parasta kaalia etsien”.

Mäkelän romaani saattaa pohdiskelemaan ihmisen itse­määräämisoikeutta, oli sitten kyse viimeisen leposijan tai jopa kuoleman hetken päättämisestä.

Se tarjonnee vertaistukea vastaavanlaisessa tilanteessa eläville tai esimerkkikertomuksen ­eutanasiaa pohtiville.