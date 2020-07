Puu oli ollut kuolleena usean vuoden ajan. Paksu koivu ilman latvusta, seitsemän tai kahdeksan metriä korkea. Se tönötti Keskuspuistossa luikertelevan polun vieressä Länsi-Pasilan laidassa.

Sanna Karlsson-Sutisna tunsi puun hyvin. Hän oli kävellyt ohi vuosia, miettinyt kuinka hieno se oli.

Kun uutta veistosta varten piti löytää sopiva puu huhtikuussa, tuli koivu heti mieleen. Tärkein kriteeri: puun piti sijaita lähellä edellistä, jo maatunutta puuveistosta.

Koivu kyllä sienettyy helposti, ajatteli Karlsson-Sutisna, mutta tämä puu oli suuri ja vahva. Voimakkain oli tunne: hänestä tuntui, että tämä se on.

Sadekuuro on juuri päättynyt ja Lasten liikennekaupungin parkkipaikka kylpee auringossa. On maanantai, 6. heinäkuuta. Tapaaminen on sovittu kello kolmeksi.

Karlsson-Sutisna kurvaa paikalle pyörälle. Hän on luvannut esitellä puuveistosta, jonka toteuttaa Keskuspuistoon.

Mielentila on innostunut. On tapahtunut jotain jännittävää. Reilu tunti sitten lähellä sijainnut puu kaatui rytisten, ”aivan kuin merkkinä”.

”Mietin juuri, että ihmiset ovat unohtaneet luonnon voiman.”

Pelastuslaitos kävi sahaamassa kaatuneen puun, ja nyt paikalle on saapunut sähkölaitos korjaamaan vaurioitunutta linjaa.

”Näet sitten.”

Kävelemme kohti metsää. Nopeasti käy ilmi, että jos jollain avainsanalla pitäisi kuvata Karlsson-Sutisnaa, se olisi luonto. Hän puhuu siitä taukoamatta, se kun ”liittyy kaikkeen”. Hyvinvointiin, vapauteen, iloon, ilmastonmuutokseen, voimaan...

”Katso näitä puita!”

Hän viittoo ympäriinsä ja hymyilee koko hammasrivistöllään.

Puut ovat kiehtoneet Sanna Karlsson-Sutisnaa kauan.

Sikiö on käpertyneenä puun sisälle, pää kohti juuria. Rungon ympärillä maassa on purua.

Kivenheiton päässä vilkuttaa valoa sähkölaitoksen auto.

Puuveistos on pitkällä. Karlsson-Sutisna aloitti työstämisen perjantaina, jolloin hän sähkösahasi suurimmat palat pois. Lauantaina piti taukoa, sunnuntaina työskenteli viisi tuntia.

Tänään maanantaina hän aloitti puolilta päivin. Veisti, teki pienen pieniä merkintöjä kynällä, veisti lisää.

Sikiöveistoksen nimi on Voima ja herkkyys.

Luonnostella ei juuri tarvitse, malli on pään sisällä. Teoksesta tulee samanlainen kuin edellisestä. Vuonna 2005 Karlsson-Sutisna veisti Keskuspuistoon sikiötä esittävän Voima ja herkkyys -puuveistoksen osana ympäristötaidenäyttely Skutsia. Teos kuvasi vastakohtia: alkua ja loppua, uutta ja vanhaa.

Voimaa ja herkkyyttä.

”Moni ihminen on voimakas, muttei tarpeeksi herkkä, ja toisin päin. Pitäisi löytää tasapaino.”

Teos jäi paikalleen, vaikka näyttely päättyi. Nyt puu, johon sikiö on veistetty, on katkennut ja alkanut maatua.

”Käydään katsomassa sitä myöhemmin”, Karlsson-Sutisna lupaa.

Monet olivat pyytäneet häneltä uutta veistosta vanhan tilalle. Kaupungilta sai luvan.

Nyt tekeillä oleva on samanlainen kuin aiempi, hieman suurempi vain.

Repussa on kangaskassi ja kassissa työkalupussi. Hän valitsee eri kokoisista taltoista sopivimman, kääntelee sitä hetken käsissään ja asettaa puuta vasten. Napsautus kuminuijalla, ja lastu irtoaa. Eri kohta, sama uudelleen.

Balilaisia ja länsimaisia talttoja.

Syntyy lovia ja muotoja.

Puut ovat kiehtoneet kauan, lapsuudesta saakka. Nuorena Karlsson-Sutisna sai isältään lahjaksi puukon ja alkoi veistellä. Taide kiinnosti, kaikenlainen taide.

Tittelit saavat hengästymään. Kuvataiteilija, kuvanveistäjä, performanssitaiteilija, taidemaalari, tilataiteilija, valokuvataiteilija, yhteisötaiteilija, ympäristötaiteilija, kehotaiteilija, maataiteilija.

Opintoja Suomessa, Berliinissä, Balilla, Kuubassa.

Kuvaaja ottaa kuvia, kun Karlsson-Sutisna veistää. Yhtäkkiä taiteilija innostuu.

”Ota sellainen, missä tanssin!”

Saman tien hän riisuu takkinsa. Kumartelee ja taivuttelee, hypähtelee ja ojentelee käsiään taltta ja nuija käsissään.

Teokset syntyvät usein tanssin, veiston ja luonnon yhteistyönä, hän kertoo. Myös tekeillä olevan teoksen ympärille oli tarkoitus järjestää performanssiesitys. Kolmen burkinalaisen muusikon oli tarkoitus matkustaa Suomeen. Olisi järjestetty konsertti ja tanssiesitys, mutta koronaviruspandemian vuoksi matka peruuntui.

Karlsson-Sutisnan tanssi keskeytyy, kun hän haluaa ottaa puhelimella kuvan sähkölaitoksen työntekijöistä.

”Tuli sentään tällainen liveperformanssi.”

Sanna Karlsson-Sutisna yhdistää nykytanssia, joogaa, balettia sekä afrikkalaista ja balilaista tanssia toisiinsa.

Eväänä on mustikkakeittoa, porkkanaa, afrikkalaisia pähkinöitä. Välillä ohikulkijat pysähtyvät kysymään veistoksesta.

Vielä on työstettävää. Varpaat ovat vasta aihiona, silmät pitää veistää esiin. Hioakin pitää.

Karlsson-Sutisna aikoo työskennellä iltaan saakka. Milloin veistos on valmis, sitä hän ei tiedä.

”Tähän liittyy henkinen panos ja puun olemus. Pitää katsoa, mitä teos tarvitsee ja kuinka kauan.”

Keskuspuistossa vuonna 2005 pidetystä ympäristötaidenäyttely Skutsista jäi paikoilleen teos Voima ja herkkyys.

Joka tapauksessa valmista ei tule maanantaina. Karlsson-Sutisna matkustaa seuraavana päivänä Pieksämäelle ja palaa Helsinkiin kuukauden puolivälissä. Silloin vuorossa on viimeistely.

Metsä humisee, kun tuuli huojuttaa puiden latvustoa. Keskuspuiston polkuja tallaavat ihmiset ja pyörien renkaat.

Matka aiemmalle, vuonna 2005 valmistuneelle teokselle ei ole pitkä, vain muutama sata metriä. Tien vieressä on kanto, metrin korkuinen. Penkan pohjalla on loput puusta ja siinä sikiöhahmo, kasvot haljenneina.

Ei uusikaan teos ole pysyvä, vaikka puu on elinvoimainen. Se kestää ehkä kaksikymmentä, ehkä neljäkymmentä vuotta, arvioi Karlsson-Sutisna. Mutta hän sanoo, että ei sillä kai lopulta ole niin väliä, koska mikään ei kestä ikuisesti.