”Me kuollaan kaikki”, parahti Robin Svartström reilua viikkoa ennen ensi-iltaa ja romahti sohvalle. Repliikki ei ole näytelmästä vaan kertoo teatterintekijöiden tunteista ensi-illan lähestyessä.Vastaavaa teatraalisuutta on nimenomaan vältelty mielenterveyskuntoutujista kertovassa Elling-komediassa.

Komedia, jossa nauretaan kahden mielenterveyskuntoutujan toilailuille.

Ryhmäteatterin kesäproduktioksi valikoituneen Elling-näytelmän lähtötilanne kuulostaa tulenaralta nykyvalossa tarkasteltuna. Voiko tällainen näytelmä olla hauska ja onko mielenterveysongelmille nauraminen soveliasta?

Teatterin tämän kesän näytelmä meni kokonaan uusiksi, kun koronavirus sotki suunnitelmat. Seitsemännen portaan enkeli siirrettiin seuraavaan vuoteen, koska produktiossa olisi ollut paljon vierailijoita ja tuotanto olisi ollut kallis. Lisäksi esitystä ei olisi päästy harjoittelemaan tarpeeksi ajoissa.

Teoksen tilalle Suomenlinnan kesäteatteriin valittiin täksi kesäksi Elling, joka pohjautuu norjalaisen Ingvar Ambjørnsenin romaaniin Veriveljet.

Näytelmä kertoo siitä, miten psykiatrisessa sairaalassa toipumassa ollut Elling muuttaa omilleen tukiasuntoon. Kämppäkaveriksi on löytynyt sairaalakaveri Kjell Bjarne.

Ulkomaailma pelottaa keski-ikäisiä miehiä, ja itsekseen pärjäämisen kanssa on haasteita. Elling on neuroottinen ja ahdistunut. Bjarnen mielessä pyörii seksi.

Näyttelijä Robin Svartström (vas.) ja ohjaaja Juha Kukkonen ovat käsitelleet Ellingin harjoituksissa sitä, miten komediassa on sopivaa esittää mielenterveyskuntoutujien hahmoja.

Esitys puhutteli ohjaaja Juha Kukkosta ja Ellingiä näyttelevää Robin Svartströmiä ajankohtaisuutensa vuoksi. Ajatus eristäytymisestä ja peloista kertovasta teoksesta tuntui tulevan yllättävän lähelle korona-ajan vuoksi.

Ellingissä kaksi kaverusta on eristäytynyt kotiinsa. Sen ulkopuolella avautuva maailma näyttäytyy heille vaarallisena.

Tänä keväänä juuri koti tuntui monesta turvalliselta paikalta koronaviruksen vuoksi, toisin kuin ulkomaailma. Arkisiin tilanteisiin, kuten kaupassa käymiseen ja bussilla matkustamiseen, sisältyi riskejä.

Koronaviruksen vaarallisuutta ei voi kiistää. Svartström toteaa, että monella riskiryhmään kuulumattomalla ajatukset saattoivat kuitenkin lähteä laukalle ja sairastumisen pelko paisua suhteettoman suureksi.

”Koko ajan tuli vahvistusta siitä, että tuolla ulkona on vaarallista. Ajatus oli suurin piirtein se, että jos menen tuonne ulos, niin kohta olen tehohoidossa.”

Ajankohtaisen teoksen valitsemiseen sisältyi kuitenkin haaste: komedia ei ole nykyvalossa enää poliittisesti täysin korrekti.

Ensimmäisen kerran Ellingin ja Bjarnen tarina päätyi kirjojen kautta ihmisten tietoon 1990-luvulla. Vuonna 2001 kahden ystävän sopeutuminen arkeen päätyi elokuvaksi asti.

Maailma on muuttunut noista ajoista. Kysymyksiksi ovat nousseet, mille saa nauraa ja mistä voi tehdä huumoria. Pari vuotta sitten keskusteluun nousi Kansallisbaletin Tuhkimo, jossa toinen ilkeistä sisarpuolista oli topattu ”lihavaksi” vaahtomuovin avulla. Viime vuonna Pirkka-Pekka Petelius pyysi anteeksi sekä saamelaisilta että romaneilta 80- ja 90-luvuilla esitettyjä sketsejään.

Svartström ja Kukkonen sanovat, että teoksen poliittista korrektiutta on tullut pohdittua harjoitusprosessin aikana. Ajatuksia ovat herättäneet niin mielenterveysongelmille nauraminen kuin rasismi ja sovinismikin. Tekstiä on jouduttu viilaamaan ja esimerkiksi n-sana poistamaan.

Rasistiset ja sovinistiset kommentit on heidän mukaansa ollut aika helppo karsia tekstistä.

Mielenterveysongelmien kohdalla kysymys on ollut monimutkaisempi.

Vuonna 2001 julkaistiin Elling-elokuva. Siinä Kjell Bjarnea näyttelee Sven Nordin (oik.) ja Ellingiä Per Christian Ellefsen.

Ellingiä on esitetty useissa eri teattereissa ympäri Suomea. Svartströmin ja Kukkosen mukaan pysäyttävä hetki oli se, kun he lukivat netistä kritiikin, jossa ruodittiin toisaalla esitettyä samaista näytelmää. Kritiikki kohdistui siihen, että näyttelijät esittivät neurooseja ja että noista neurooseista revittiin huumoria.

Kritiikki vahvisti ajatusta, että aiheen kanssa täytyy olla tarkkana. Ohjaaja ja näyttelijä eivät missään nimessä halunneet luoda vaikutelmaa siitä, että mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten pahalle ololle naurettaisiin.

”Mielenterveys voi järkkyä meillä kenellä tahansa. Siinä ei ole mitään naurettavaa”, Kukkonen toteaa.

Ellingissä ei nähdä montaa näyttelijää lavalla. Minna Suuronen näyttelee sosiaalityöntekijää, joka häärii höpsön kuntoutujakaksikon apuna arjessa.

Svartström sanoo aluksi lähteneensä rakentamaan hahmoa diagnoosien kautta, mutta sanoo tajunneensa nopeasti, että se oli täysin väärä lähestymistapa.

”Jos rupeaa esittämään karikatyyriä tai stereotyyppistä hahmoa, niin silloin menee metsään.”

Palapeli alkoi alusta, ja näyttelijä lähti rakentamaan hahmoaan aivan muiden asioiden kautta. Mielenterveydelliset haasteet olivatkin vain yksi osa hahmoa.

Näytelmän kannalta oleellisempia olivat Ellingin ja hänen ystävänsä Kjell Bjarnen välinen suhde sekä heille sattuvat tapahtumat. Hän päätti keskittyä niihin.

Svartström on pohtinut tarkkaan, miten ahdistunutta ja neuroottista hahmoa on soveliasta esittää komediassa. Tästä huolimatta takaraivossa kytee pieni kammo siitä, että hahmo saattaa loukata jotakuta. Hahmon uudelleen rakentamisen kautta tuo pelko on kuitenkin lieventynyt.

Lemmikkikissat saavat Kjell Bjarnen (Santtu Karvonen, vas.) ja Ellingin (Robin Svartström) riemuitsemaan Ryhmäteatterin kesäproduktiossa.

Konkreettinen esimerkki siitä, millaisia kysymyksiä ohjaaja ja näyttelijät ovat joutuneet pohtimaan, löytyy parenteeseista.

Usein näytelmissä on merkitty repliikkien perään sulkuihin ohjeita siitä, mitä näyttelijän tulee tehdä repliikin aikana tai millaisessa mielentilassa jokin kommentti on tarkoitettu lausuttavaksi.

Ellingin näytelmäkäsikirjoituksessa näissä parenteeseiksi kutsutuissa pätkissä kehotetaan ahdistunutta esimerkiksi hakkaamaan päätään seinään ja kouristelemaan. Kukkonen sanoo, että nämä ohjeet ovat tuntuneet päälle liimatuilta. Näiden tilalle on yritetty löytää muita keinoja ahdistuksen kuvaamiselle.

Svartströmin mukaan hahmon reaktioiden pitää olla erityisen hyvin perusteltuja silloin, kun hyödynnetään stereotyyppisiä ahdistuksen ilmaisukeinoja, jotka voivat loukata jotakuta yleisössä. Kyseessä ei voi olla ulkoa opeteltu maneeri, vaan näyttelijän täytyy löytää sisäinen impulssi eleen toteuttamiseen.

Loputtomasti ei kuitenkaan voida takertua siihen, miten mielenterveysongelmaisia hahmoja on soveliasta esittää, Kukkonen toteaa. Muuten teatterin tekeminen muuttuisi mahdottomaksi.

Hänen mukaansa vaarana on, että muiden mielipiteiden ajatteleminen voi johtaa vääränlaiseen itsesensuuriin. Rajoja rikkovia teoksia tarvitaan myös, jotta keskustelua heräisi.

Entä sitten se huumori? Onko mielenterveyskuntoutujien toilailuille nauraminen sopivaa?

Kukkosen mukaan Ryhmäteatterin tulkinnassa Ellingistä neurooseille ei naureta eikä mieleltään järkkyneitä pilkata.

Hänen mukaansa komedia syntyy arjen tilanteista, jotka kuka tahansa voi tunnistaa omasta elämästään. Tällainen tilanne on esimerkiksi se, että kämppäkaveri on mennyt syömään asuintoverinsa herkkuruoan, jonka nautiskelua tämä on odottanut koko päivän. Tämä johtaa luonnollisesti ärsyyntymiseen ja mökötykseen.

Kukkonen toteaa, että tällaisille samaistuttaville tilanteille on sopivaa nauraa. Niillä ei myöskään ole mitään tekemistä sen kanssa, että päähenkilöt ovat mielenterveyskuntoutujia.

Santtu Karvosen näyttelemällä Kjell Bjarnella ajatukset pyörivät naisten ja seksin ympärillä.

Vaikka Ellingissä on omat toivottomat hetkensä, Svartström pitää sitä pääasiassa valoisana ja toiveikkaana näytelmänä.

”Mielestäni näytelmä kulkee valoa kohti.”

Kukkoselle ja Svartströmille näytelmä on ennen kaikkea tarina ystävyydestä.

”Ystävä on peili. Ystävä on se, joka nostaa kuopasta ylös tai työntää vuorelta alas, jos kusi on noussut päähän”, Kukkonen toteaa.

Kukkonen sanoo, että kaikille tulee myös eteen se vaihe elämässä, jolloin tukea kaivataan toisilta ihmisiltä. Hänen mukaansa teoksen sanomana on se, että ystävät auttavat kulkemaan noiden vaikeiden aikojen läpi.

Ystävyyden lisäksi Elling on tarina omien pelkojen selättämisestä.

”Vastoinkäymisistä ja peloista huolimatta on uskallettava elää”, Svartström tiivistää.

Elling Suomenlinnan kesäteatterissa 16.7.–5.9.