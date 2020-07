Intian elokuvateollisuuden eli Bollywoodin tunnetuimpiin näyttelijöihin kuuluva Amitabh Bachchan, 77, on viety sairaalaan koronaviruksen vuoksi. Myös näyttelijän poika Abhiskek ja tämän vaimo, entinen Miss Maailma Aishwarya Rai tyttärineen on sairastunut.

Amitabh Bachchan on kuulunut 1970-luvulta lähtien Bollywoodin keskeisiin näyttelijöihin. Lännessä Bachchan on näytellyt muun muassa vuoden 2013 elokuvassa The Great Gatsby.