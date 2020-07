Gary Larson on piirtänyt nettisivuillaan julkaisemat uudet strippinsä tietokoneella. Tyyli on edelleen tunnistettava.

Kaukana poissa (The Far Side) -sarjakuvastrippien tekijä Gary Larson on julkaissut uutta materiaalia, ensimmäisen kerran 25 vuoteen. Asiasta uutisoi CNN.

69-vuotias Larson julkaisi kolme uutta sarjakuvaa omalla The Far Side -verkkosivullaan, ”uutta kamaa” (”new stuff”) -otsakkeen alla.

Yhdysvaltalainen Larson piirsi Kaukana poissa -strippejä vuodesta 1979 vuoteen 1995. Hän lopetti, koska pelkäsi pidemmän päälle laadun kärsivän tai stripin päätyvän ”keskinkertaisten sarjakuvien hautausmaalle”.

Larsonin lakonisista ja mustan humoristisista sarjakuvista tuli valtavan suosittuja. Niitä julkaistiin tuhansissa sanomalehdissä ja käännettiin lukuisille kielille. Stripeistä koottuja albumeita on myyty kymmeniä miljoonia kappaleita. Kaukana poissa -sarjakuvat tunnetaan hyvin Suomessakin.

Larson kirjoitti uusien verkkosarjakuviensa oheen saatteen, jossa varoitti, etteivät ne ole aivan samanlaisia kuin hänen vanhat käsin piirretyt strippinsä. Uudet stripit on piirretty tietokoneella. Larson kertoi ”matkansa digitaalisen taiteen maailmaan” inspiroineen häntä siinä määrin, että uutta materiaalia alkoi pitkästä aikaa syntyä.

Uudet stripit ovat uudistuneista työkaluista huolimatta hyvin tunnistettavaa Larson-jälkeä. Saatteessaan Larson kuitenkin huomauttaa, etteivät uudet työt tarkoita Kaukana poissa -stripin laajempaa paluuta.