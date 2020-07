Kaunis Toarie. ”Valokuvaaja Into Konrad Inha (1867–1930) vietti kesän 1894 Vienan Karjalassa; kylissä, joista Lönnrot oli kerännyt keskeisen osan Kalevalan runoutta. Uhtualla hän kuvasi kylän kauneimmaksi kehutun tytön, noin 15-vuotiaan Toarien, kehräämässä värttinällä. Inhalla on ollut valtava vaikutus siihen, miten Karjala on hänen jälkeensä nähty ja miten sitä on myöhemmin valokuvattu.”