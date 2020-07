Yhdysvaltalainen näyttelijä Kelly Preston kuoli rintasyöpään sunnuntaiaamuna. Preston oli sairastanut kaksi vuotta rintasyöpää. Hän oli kuollessaan 57-vuotias.

Prestonin aviomies John Travolta kertoi asiasta Instagram-tilillään. Kuolemasta uutisoivat muun muassa People, Daily Mail ja Variety.

”Raskain sydämin ilmoitan, että kaunis vaimoni Kelly on hävinnyt kaksivuotisen taistelunsa rintasyövän kanssa. Hän taisteli rohkean taistelun ja sai rakkautta ja tukea monilta ihmisiltä”, Travolta kirjoittaa.

Preston ja Travolta olivat naimisissa 29 vuotta. Heillä on kaksi lasta, 20-vuotias Ella ja 9-vuotias Benjamin. Kolmas lapsista, Jett, kuoli 16-vuotiaana vuonna 2009.

Preston syntyi Havaijilla vuonna 1962.

Hän näytteli muun muassa elokuvissa SpaceCamp, Twins, Jerry Maguire – elämä on peliä, Rakkaudesta peliin (For Love of the Game) ja Gotti – Viimeinen kummisetä.