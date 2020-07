Sarjakuva

Kaisa Leka ja Christoffer Leka: Russian Diaries. Absolute Truth Press. 368 s.

Ihminen taitaa olla edelleen pohjimmiltaan sama otus, joka eli luonnossa ja luonnosta metsästäjä­keräilijänä. Ehkä siksi kaupunkilaisillekin tulee toisinaan tarve vaeltaa mittelemään voimiaan luonnon armoilla – ja kertoa siitä muille.

Kaisa Leka on pyöräillyt puolisonsa Christoffer Lekan kanssa muun muassa Euroopan halki Porvoosta Nizzaan, Islannin ympäri ja Amerikan poikki New Yorkista San Franciscoon.

Niistä matkoista Leka on kertonut sarjakuvissaan, jotka edustavat suomalaisten matkakertomusten omaperäisintä laitaa. Viime aikoina sarjakuvat ovat tehneet tilaa muille kerronnan tavoille.

Kaisa Leka on piirtänyt useita sarjakuvia pitkistä pyöräretkistään. Kuvassa Leka pyörineen Porvoossa helmikuussa 2019.

Matkasta Yhdysvaltain laidalta toiselle Lekat raportoivat sukulaisille lähetetyillä postikorteilla, jotka kerättiin kansien sijaan laatikkoon pakatuksi Imperfect-kirjaksi (2017). Korteissa oli vanhoja valokuvia, tekstiä ja piirroksia.

Russian Diaries on englanninkielinen, kuten Lekojen koko tuotanto. He julkaisevat kirjansa itse ja myyvät niitä maailmalle matkoillaan rakentamiensa verkostojen kautta.

Myös uutuus on kerronta­keinojen sekoitus. Se koostuu matkalla syntyneistä luonnos- tai päiväkirjoista, joissa on tekstiä molemmilta Lekoilta ja piirroksia Kaisa Lekalta. Piirroksissa on tuokiokuvia, karttoja, kaavioita ja usein sarjakuviakin.

Lekojen koko tuotanto on tehty englanniksi, niin myös Russian Diaries.

Christoffer Leka on suunnitellut kirjojen ulkoasun jo ­kauan ja tehnyt niistä jännittäviä esineitä erikoisine rakenteineen ja liitteineen. Esineenä myös Russian Diaries on harkittu ja kaunis. Christoffer Leka on osallistunut myös sarja­kuvien käsikirjoittamiseen, mutta hänen tekstinsä Kaisa Lekan tuottaman sisällön rinnalla on uutta.

Nyt polkupyörät ovat vaihtuneet kajakkeihin. Niillä Lekat meloivat kahden kaverinsa kanssa Vienanmereltä järvien, kanavien ja jokien kautta Pietariin Itämerelle kesä- ja huhtikuussa 2018.

Matka kulki pitkälti Venäjän Karjalan läpi. Kielen takia voi olla vaikea seurata reittiä. Ääninen esimerkiksi on Onega ja Syväri Svir. Jotkut nimet kirjataan jopa kyrillisillä kirjaimilla, mikä on outo ratkaisu.

Lekojen matkoille antaa oman säväyksensä se, että Kaisa Lekan jalat on amputoitu pahan nivelrikon takia. Siitä hän kertoi esikoisteoksessaan I am not these feet (2003). Russian Diariesissa asia mainitaan muutaman kerran, mutta kajakissa se jää enimmäkseen syrjään.

Samoin vähälle huomiolle jää Lekojen krishna-uskonto. Venäjällä he olivat enemmän erämaassa yhteisöjen ja instituu­tioiden ulkopuolella kuin useimmilla muilla reissuillaan. Russian Diaries on lähempänä erä- kuin matkakirjallisuutta.

Kerrottavaa riittää matkan rasituksista, sateesta tai helteestä, vastatuulesta ja aallokosta, hyttysten ja muiden hyönteisten tuomasta piinasta, leiripaikkojen etsimisestä ja varsinkin loppua kohti vaatteiden ja varusteiden hajusta ja melomisen yksitoikkoisuudesta.

Siinä on pieni ongelma. Jos matka käy yksitoikkoiseksi eränkävijöille, niin sama uhkaa lukijaa. Matkapäiväkirjat on ilmeisesti julkaistu sellaisinaan, näköislaitoksena leiripaikoilla syntyneistä neljästä niteestä.

Kirjojen ulkoasu on Christoffer Lekan käsialaa.

Christoffer Leka kirjoittaa juhlalliseen, hieman vanhahtavaan tyyliin, kuin tavoittelisi menneiden löytöretkeilijöiden tapaa kertoa sankariteoistaan.

Kaisa Lekan teksti kulkee kevyemmin, mikä voi johtua sarjakuvataiteilijan pitkästä kokemuksesta. Puhekupliin pitää tiivistää. Yksinkertainen piirrostyyli kertoo tarinaa tehokkaasti.

Rinnakkain teksti ja piirrokset muistuttavat, mitkä ovat proosan ja sarjakuvan vahvuudet. Tekstillä pääsee henkilöiden pään sisään, sarjakuvalla voi kertoa helpoimmin ulkoisista tapahtumista ja vuoropuhelusta. Tässä ne täydentävät toisiaan, vaikka eivät sulaudu yhteen aivan saumattomasti.

Erä- ja matkakirjallisuuden yksi tarkoitus lienee päästää lukija mukaan kokemukseen kotisohvalta. Siinä Lekat onnistuvat. Mitä suuremmiksi rasitukset käyvät, sitä enemmän heidän sisuaan ihailee – tai ihmettelee.

Kilvoittelu luonnon ja omien voimien kanssa tarjoaa romanttisen ja oudon tuulahduksen menneiltä vuosisadoilta, kun korpimailla vaellettiin hyödyksi eikä huviksi.