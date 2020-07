Koronavirus nyrjäytti tänä keväänä myös muotoilijoiden arjen ja työt siinä missä kaikkien muidenkin. Muotoilijan silmään arjen ongelmat näyttävät kuitenkin erilaisilta, sillä muotoilijat ovat ratkaisujen kehittelemisen ammattilaisia.

Tänä keväänä muotoilijoiden työhuoneilla on pohdittu muun muassa sitä, missä töitä voisi tehdä, kun muulle perheelle koti on koti eikä toimisto, tai että miten töitä tehdään, jos ruokapöydän ääressä selkä tulee kipeäksi.

Toisaalta muotoilijat ovat reagoineet terveydenhoitoalan suojavarustetarpeisiin muun muassa 3d-printterin avulla.

1. Etätyömökki pihan perälle

Arkkitehtitoimisto Studio Puisto siirtyi etätöihin heti poikkeustilan alettua, kertoo toimiston osakas Willem van Bolderen. Nopeasti syntyi käytännön tarve: missä saisi keskityttyä töihin ilman, että tiskikone tai pyykkikori tuijottaa syyttävästi? Monilla oli ikävä myös kotoa töihin siirtymisen rituaalia, joka kääntää ajatukset työasentoon. Mutta ehkä siihen riittäisi lyhyempikin matka, ovelta pihan poikki erilliseen etätyöhuoneeseen?

Space of Mind -mökin voi pystyttää vaikka sisäpihalle tai kerrostalon kattoterassille.

Yhteistyössä valmistaja Protos Demoksen kanssa toimisto suunnitteli Space of Mind -nimisen vajaan kymmenen neliömetrin pelkistetyn tyylikkään mökin, jonka voi muuntaa niin toimistoksi, vierashuoneeksi kuin pieneksi kuntosaliksi. Puusepäntyönä syntyvä mökki on niin pieni, ettei se välttämättä vaadi rakennuslupaa.

Ensimmäinen kappale valmistunee heinäkuun loppuun mennessä yksityiselle asiakkaalle Porvooseen. Kiinnostusta on van Bolderenin mukaan ollut myös muun muassa Alankomaista ja Yhdysvalloista. Space of Mind -mökkien tarkoitus on vaalia mielenterveyttä poikkeusaikana, van Bolderen sanoo, mutta sille on varmasti tarvetta tulevaisuudessa.

Kymmenen neliön Space of Mind -mökin voi sisustaa työhuoneeksi, kuntosaliksi tai vierashuoneeksi.

Parhaillaan työn alla on yhteisprojekti venevuokrayritys Skipperin kanssa, jonka tuloksena Space of Mind -mökeissä voisi yöpyä saaristossa.

”Meillä on nyt kollektiivinen burnout ja me tarvitsemme hyvää säätä ja lomia”, van Bolderen sanoo ja nauraa.

2. Koronavirusajan kaunein ovenkahva

Tänä keväänä on totuttu painamaan hissin nappeja ja avaamaan ovia hiha käden suojana, mutta mitä jos oven voisi avata kyynärpäällä, lonkalla tai polvella?

Alva-ovenkahvaa voi käyttää esimerkiksi lonkalla tai kyynärpäällä.

Maisterinopintojaan Aalto-yliopistossa viimeistelevä freelance-muotoilija Laura Meriluoto suunnitteli veistoksellisen Alva-ovenkahvan kurssityönä jo ennen pandemian alkamista. Tänä keväänä se on noussut arvoon arvaamattomaan.

Alun perin ovenkahva syntyi Otaniemeen Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun studiotiloja ajatellen. Studioilla kädet ovat usein täynnä työstettäviä osia, muistiinpanoja ja työkaluja, ja ovien avaaminen siksi hankalaa, Meriluoto kertoo. Hän suunnitteli siksi ovenpainikkeen, jonka avulla oven avaamiseen ei välttämättä tarvita käsiä ollenkaan.

Meriluoto sai vaikutteita Alvar Aallon suunnittelemista ovenkahvoista, joita tarkkasilmäinen löytää ympäri Otaniemen kampusta. Messingin Meriluoto valitsi materiaaliksi alun perin Aallon inspiroimana, mutta tänä keväänä sen antimikrobinen ominaisuus on osoittautunut erityisen kaukonäköiseksi.

Toistaiseksi Alva on prototyyppi, eli sitä ei voi vielä ostaa kaupoista.

3. Etätyöpöytä, joka mahtuu pienempäänkin nurkkaan

Etätöitä oli tehty muutama viikko, ja suunnittelutoimisto Fyran työntekijät tekivät töitä kuka mistäkin, yksi saunasta ja toinen pyykinkuivaustelineen päältä. Osa sovituista asiakasprojekteista oli pandemian vuoksi tauolla, kollegat ravasivat fysioterapeutilla kipeytyneen selän takia, ja jotain uutta piti keksiä.

Mielessä oli ollut oma kalusteprojekti, kertoo toimitusjohtaja Hanna Neuvo, ja nyt sille löytyi sekä tarvetta että aikaa.

Fem-pöytä mahtuu pieneenkin tilaan.

Yhdessä Made by Choice -huonekaluyrityksen kanssa syntyi kevyt, viidestä palasta koottava Fem-etätyöpöytä, jonka ääressä voi sekä istua että seistä. Moni työntekijöistä otti pöydän kotiin, ja tällä hetkellä niitä on myyty noin 250, Neuvo kertoo.

Kukaan ei tiedä, kuinka paljon käyttöä etätyöpöydälle on tulevaisuudessa. Siksi pöytä kootaan ilman ruuveja, joten se on helppo panna varastoon odottamaan uutta tarvetta, tai se voi toimia vaikka hyllynä viherkasveille.

Fem-pöydän ääressä voi istua tai seistä.

4. Sairaanhoidon suoja-asuja pikavauhtia

Kuten muuallakin maailmassa, Suomessa oli pula sairaanhoidon suojavälineistä ja -vaatteista pandemian puhjettua. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kyseli paikallisilta yrityksiltä mahdollisuutta toimittaa pestäviä suojatakkeja ja -päähineitä. Lammilainen muotibrändi Voglia ryhtyi toimeen yhdessä terveydenhuollon ammattivaatetukseen erikoistuneen Puro Design -yrityksen kanssa, josta se omistaa osuuden.

Yhteistyöllä suojavaatteet saatiin nopeasti tuotantoon, kertoo Puro Designin toimitusjohtaja Matti Huhtinen. Asiakas sai prototyypit 18 päivän kuluttua yhteydenotosta, vaikka tavallisesti työhön kuluu kuukausia.

Työtä nopeutti osaltaan se, että Puro Designin suunnittelija Minttu Wikberg on aikaisemmalta koulutukseltaan sairaanhoitaja. Hän tiesi mitä suojavaatteilta vaaditaan. Tärkeää oli, että vaatteet täyttäisivät suojavaatimukset, niiden riisuminen ja pukeminen on helppoa, ja että sama vaate toimii monenkokoisilla käyttäjillä. Suojavaatteet ommeltiin Voglian tehtaassa Viron Viljandissa.

5. 3d-tulostettu suojavisiiri

Myös muotoiluopiskelijoiden Bloft Design Lab kuuli terveydenhuollon suojavarustepulasta. Bloftin toimitusjohtaja Atte Linna oli törmännyt 3d-tulostettavaan avoimen lähdekoodin kasvosuojavisiiriin, mutta se oli hidas tuottaa. Linna halusi kollegoidensa kanssa jatkojalostaa sitä nopeammalle jauhepetitulostustekniikalle sopivaksi.

Bloft toimi Metropolia-ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämössä, mutta koulut olivat menneet juuri kiinni. Linna otti yhteyttä Maker3D-yritykseen, joka pystyi tulostamaan visiireitä Lahdessa. Bloft ja Maker3D kehittivät visiiriä muutamassa viikossa paremmaksi muun muassa ergonomian kannalta, mutta erityisesti sellaiseksi, että sitä voitaisiin tuottaa nopeasti suuria määriä.

Bloft Design Lab suunnitteli visiirin, jota voi 3d-tulostaa suuria määriä.

Visiiriä testattiin Meilahden ja Töölön sairaaloissa, mutta laajempi käyttö olisi vaatinut standarditestausta, mihin opiskelijayrityksen resurssit eivät keväällä vielä riittäneet.

”Halusimme, että meillä on tarjottavana jotain sen varalle, että epidemia olisi kehittynyt yhtä pahaksi kuin esimerkiksi Italiassa tai Espanjassa”, Linna sanoo.

Miten muotoilualan käy syksyllä?

Uusista tuoteideoista huolimatta muotoilualalla eletään varovaisissa tunnelmissa. Muotoiluala on herkkä suhdannevaihteluille. Keväällä muotoilualan edunvalvojan Ornamon tekemän kyselyn mukaan 87 prosenttia oli huolissaan toimeentulostaan tai yrityksen taloudesta. Kivijalkaliikkeet joutuivat sulkemaan ovensa, vaikka vuokraa täytyi maksaa. Muun muassa Milanon huonekalumessut peruttiin, ja monet isommat projektit ovat olleet jäissä.

Esimerkiksi arkkitehtitoimisto Studio Puisto on laajentanut hotelleihin keskittynyttä liiketoimintaansa senioriasumiseen, kun matkustaminen väheni.

Useita hotelleja ja työpaikkoja sisustanut helsinkiläinen Fyra, vuoden sisustusarkkitehtitoimisto, on joutunut siirtymään lyhyempään työviikkoon. ”Paljon kaikkea kiinnostavaa on vireillä, mutta päätöksenteko kestää”, kuvailee tilannetta toimitusjohtaja Hanna Neuvo.

Sisustusarkkitehtien osaamiselle on kuitenkin jatkossa varmasti käyttöä. Monia työpaikkoja on jo muokattu pikavauhtia korona-oloja vastaaviksi, mutta vielä on paljon töitä edessä. Kun etätöissä olleet työntekijät palaavat työpaikoilleen, palaavatko kaikki? Miltä heidän työpaikkansa silloin näyttävät? Nykyisenkaltaisten avokonttoreiden ja samalle kahvikoneelle jonottamisen aika saattaa olla ohi.

Moni sunnittelija on huojentunut siitä, että Helsinki Design Weekiä ei ole peruttu, ja näillä näkymin myös Habitare-messut järjestetään, joskin ne siirtyvät syyskuulta marraskuulle, joulusesongin alkuun.

Suunnittelija Laura Meriluotoa ilahduttaa se, miten pelko kotimaisten pienyritysten kaatumisesta sai monet ostamaan suomalaista muotoilua.

”Toivon, että paikallisten pienyritysten arvostus ei jää vain korona-ajan trendiksi, vaan kotimaista osaamista muistetaan tukea myös jatkossa”, Meriluoto sanoo.