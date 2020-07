Tapahtumajärjestäjille vuosi 2020 on aiheuttanut toistuvasti päänvaivaa ja tarvetta sopeutua uusiin tilanteisiin. Suurin osa festivaalikesän suurtapahtumista peruttiin jo varhain loppukeväästä, kun alkoi näyttää selvältä, että koronaepidemian aiheuttamat riskit ja viranomaispäätökset tekisivät tapahtumien toteuttamisesta mahdotonta.

Kesän edetessä tapahtumakentän tilanne on muuttunut epidemiatilanteen myötä. Esimerkiksi ravintoloita ja baareja koskevia rajoitustoimia on purettu kohti normaalimpaa arkea.

Myös loppukesän tapahtumien järjestämiselle on näytetty varovaisesti vihreää valoa, kun yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen sallitaan. Vielä elokuussa tapahtumajärjestäjiä vaaditaan noudattamaan THL:n sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksia esimerkiksi turvaetäisyyksien ja hygieniakäytäntöjen suhteen.

Elokuussa festivaalien anniskelualueilla on samat käytännöt kuin ravintoloiden terasseilla, eli jokaiselle asiakkaalla on oltava oma pöytäpaikka. Rajoitusten purkaminen on kuitenkin mahdollistanut sen, että festaritunnelmasta päästään sittenkin nauttimaan vielä vuonna 2020.

Alle 10 000 päiväkävijän festivaaleja järjestetään elokuussa useita, joiden esiintyjinä nähdään kotimaisia artisteja. Seinäjoen vauhtiajot -tapahtumassa 6.–8. elokuuta esiintyy muun muassa Lauri Tähkä, Maija Vilkkumaa ja Arttu Wiskari. Oulussa Varjofestivaaleilla 7.–8. elokuuta esiintyvät esimerkiksi Gasellit ja Olavi Uusivirta.

Helsingin juhlaviikkojen peruunnuttua elokuun lopulla vietetään Helsingin juhlaviikonloppua 21.–23. elokuuta.

Turussa Aurafestiä 1.–2. elokuuta tähdittävät JVG, Sanni ja Pyhimys. Turun Aura Fest -tapahtumaa ja Vaasa Festivalia järjestävän Nordic Live Productionsin promoottori Tommi Mäki sanoo, että tapahtumien järjestelyitä on jatkettu koko kesän ajan tarkasti epidemiatilannetta ja rajoitustoimia silmällä pitäen.

”Heti koronaepidemian puhjettua teimme vaihtoehtoisia skenaarioita ja malleja sille, miten tapahtumia voisi järjestää pienimuotoisemmin ja turvallisesti”, Mäki sanoo.

Käytännössä Vaasa Festivalsin ja Aurafestin kävijäkapasiteetti on tälle vuodelle laskettu puoleen, mikä tarkoittaa Turussa 4 000 päiväkävijää ja Vaasassa 5 000 päiväkävijää. Samalla aluetta on kasvatettu ja järjestelyissä on käytetty avuksi turvallisuus- ja hygienia-alan ammattilaisia.

Yleisön silmin suuri muutos tulee olemaan se, että lavojen edustalla olevan ihmistungoksen sijaan kävijöiden toivotaan nauttivan festivaalitunnelmasta pöytien ääressä.

”Meillä on koko alue täynnä tuoleja ja pöytiä”, Mäki sanoo ja luonnehtii tapahtumaa ”isoksi piknikiksi, jossa on elävää musiikkia”. Vastaavanlaisella toteutuksella on Helsingissä järjestetty Suvilahti Summer -nimistä tapahtumaa.

Festivaalijärjestäjä Tommi Mäki uskoo, että myös tulevaisuudessa hygieniaan kiinnitetään tapahtumissa enemmän huomiota.

Alueella liikkumista pyritään minimoimaan muun muassa sillä, että pöytien lomassa liikkuu kiertäviä myyntiyksiköitä. Käsienpesupisteiden määrä on viisinkertaistettu, ja kaikkiin pöytiin on järjestetty oma käsidesi. Lisäksi tapahtumaan on palkattu erillinen desinfiointiasiantuntija.

”Pikkuhiljaa päästään taas tekemään. Ei missään nimessä kaasu pohjassa, vaan vähitellen avataan ja päästään järjestämään tapahtumia.”

Mäki uskoo, että poikkeusoloissa järjestettävistä tapahtumista tullaan ammentamaan oppeja myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi hän uskoo, että huomion kiinnittyminen hygieniaan on isossa osassa myös tulevaisuudessa.

”Yleensä tällaiset kriisit luovat paljon uusia innovaatioita ja ajattelen, että varmasti näistä meidän käyttöön ottamista toimista on hyötyä jatkossakin.”

Suuremmille yleisötapahtumille koronaviruksen varotoimiksi määrätyt rajoitukset aiheuttavat edelleen ongelmia. Simerock-festivaalia Rovaniemellä järjestävä Samuli “Sime” Yliaska toteaa viranomaispäätösten aiheuttavan hämmennystä, sillä linjaukset ovat epäselviä ja jättävät paljon tulkinnanvaraa. Simerock on tarkoitus järjestää 14.–15. elokuuta.

”Pystymme taipumaan aika moneen, mutta itsellemme on edelleen epäselvää, millaiset aluehallintaviranomaisen vaatimukset ovat”, Yliaska sanoo.

THL:n ja ministeriön ohjeistuksien noudattaminen turvaetäisyyksien ja hygienian suhteen sekä anniskelualueiden rajoitusten huomioiminen ovat toteutettavissa. Jos tapahtumalta vaaditaan niin sanottua lohkottamista, Simerockin järjestäminen ei kuitenkaan olisi mielekästä.

Lohkottaminen tarkoittaisi sitä, että tapahtuma-alue jaettaisiin osiin, joista kussakin saa olla maksimissaan 500 henkilöä. Liikkuminen saman tapahtuman lohkojen välillä ei kuitenkaan olisi mahdollista.

Lisäksi jokainen lohko olisi varustettava omalla sisäänkäynnillä, palveluilla, käymälöillä ja tapahtumahenkilökunnalla.

Yliaska toteaa, että tavallisena vuonna loppuunmyydyllä festivaalilla vierailee koko viikonlopun aikana 25 000 kävijää. Poikkeusoloissa tapahtuma voitaisiin järjestää noin 60 prosentille kokonaismäärästä.

Selkeytystä viranomaisten vaatimusten suhteen olisi hyvä saada pian, sillä kovin pitkään päätöstä järjestämisen suhteen ei voi enää lykätä.

”Tämä viikko ratkaisee järjestetäänkö tapahtuma vai ei”, Yliaska sanoo.