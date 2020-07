Urheilu ja musiikki ovat erottamaton pari. Toki on olemassa myös hiljaisia urheilulajeja, kuten golf, mutta yritäpä kuvitella jääkiekkokatsomo ilman hehkutusmusiikkia.

Tästä huolimatta urheilu­musiikkia ei käsitellä mediassa yhtään liikaa. Se kuitataan vain osana fyysisen kulttuurin viihdenautintoa.

Tatu Tamminen ottaa tämän puutteen korjaamisen tosissaan. Sävelaskelmerkkejä-radiosarjan tämän viikon jaksossa on mukana sekä itsestäänselvyyksiä, ku­ten The White Stripesin Seven Nation Army, että todellisia har­vinaisuuksia, kuten Helsingfors Velocipedklubbs marsch 1800-luvulta.

Haastateltavana Tammisella on tällä kertaa urheilumusiikin tutkija Kaj Ahlsved, jonka kanssa puhutaan esimerkiksi suomalaisesta katsomokulttuurista.

Viih­dyttävän informatiivisessa sarjassa häiritsee ainoastaan etähaastatteluiden kammottava saundi, josta tuntuu koronan myötä tulleen median uusi normaali.

Sävelaskelmerkkejä, Radio 1 klo 11.00 ja Areena.