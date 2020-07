Kulttuuri | Musiikki

Parikymppinen opiskelija teki riimit 15 minuutissa, ja nyt kappale on kesän suurin hitti Suomessa – Kuka on William-nimellä esiintyvä Ville Virtanen?

William eli Ville Virtanen on vähän päälle parikymppinen opiskelija, joka on tehnyt musiikkia vasta pari vuotta. Hänen hittiään Penelopea on kuunneltu nyt yksin Spotifyssa yli neljä miljoonaa kertaa.