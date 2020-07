Kesä on koetellut useita kesäteattereita. Monet ovat suosiolla siirtäneet näytöksiään ensi vuosille tai korvanneet tämän vuoden esityksiään pienemmillä produktioilla. Muutamat kesäteatterit ovat kuitenkin päättäneet ottaa riskin ja pitää näytöksiä tänä vuonna, vaikka yleisöön ei voida päästää yhtä paljon katsojia.

Katsomokapasiteetista on voitu hyödyntää vain noin puolet eri teattereissa. Isommissa teattereissa edes puolelle penkeistä ei ole kuitenkaan löytynyt istujia, vaan katsojamäärät laahaavat perässä. Tämä on ajanut teatterintekijät tukalaan tilanteeseen.

Hämeenkyrössä sijaitsevan Myllykolun kesäteatterin näytöskausi on noin puolivälissä, ja lipunmyyntitavoitteesta on jääty noin kolmannes. Myllykolun kesäteatterin tuottaja Jari Niemisen mukaan määrä on merkittävä.

”Ei ole enää mahdollista saada omiaan pois. Se vaatisi jo vähän yllätyksiä.”

Normaalisti Myllykolun kesäteatteriin mahtuisi 500 henkeä katsomoon, mutta koronaviruksen vuoksi näytöksiin on ollut mahdollista myydä lippuja 250–300 katsojalle. Jotta produktio olisi ollut taloudellisesti kannattava, olisi näytöksiin tarvittu keskimäärin 250 katsojaa.

Puotilan kesäteatterissa esityksiä on takana noin neljännes. Puotilan kesäteatterin toiminnanjohtaja Karo Laurosen mukaan tässä vaiheessa katsojia on ollut noin 500 viime vuotta vähemmän. Tavanomaisesti tiensä kesäteatterin katsomoon on löytänyt noin 3 500 katsojaa, joten Laurosen mukaan katsojamäärän aleneminen on jokseenkin merkittävää.

On mahdollista, ettei näyttelijöille ja tuotantotiimille pystytä maksamaan alkuperäisen suunnitelman mukaisia palkkoja. Laurosen mukaan jokainen tuotantotiimistä on luvannut kantaa kortensa kekoon, jottei riski kasaannu kenenkään yksittäisen henkilön tai tahon harteille.

Puotilan kesäteatteria helpottivat avustukset, joiden turvin on saatu katettua materiaali- ja markkinointikustannukset sekä maksettua harjoituskauden palkkoja.

Lauronen kertoo, että opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu 8 000 euron korona-avustus ja Helsingin kaupungilta saatu 4 000 euron avustus olivat suuri helpotus.

Laurosen mukaan ennen kuin avustuksista oli tietoa, näytelmää harjoiteltiin säästöliekillä, jotta palkkakustannukset saatiin pidettyä kurissa. Ajatuksena oli, että näytelmä siirretään seuraavaan vuoteen, jos sitä ei voida esittää tänä kesänä. Markkinointi piti kuitenkin aloittaa jo ennen kuin oli varmaa tietoa siitä, onko avustuksia tulossa ja pystytäänkö näytelmää esittämään tänä kesänä.

”Kyllä tuli kynnet purtua. Oli sen verran stressaavaa alkaa markkinoida. Piti uskoa, että ensi-ilta tulee.”

Miksi yleisö ei ole löytänyt tietään kesäteattereiden katsomoihin?

Puotilan kesäteatterin kohdalla syy ei liene ainakaan markkinoinnin rahallisesta panostuksesta. Lauronen kertoo, että tänä vuonna markkinoitiin on laitettu tuplamäärä rahaa. Markkinointi tosin voitiin aloittaa vasta kesäkuussa, kun normaalisti markkinointi on aloitettu jo maaliskuussa.

Jari Nieminen arvelee, ettei yleisö ei ole löytänyt tietään Myllykolun kesäteatterin näytöksiin, sillä vallitsevan tilanteen vuoksi oletetaan, että kaikki kesäteatteriesitykset on myös peruttu.

”Kun keväällä kaikki peruivat esityksiään, syntyi mielikuva, että missään ei tapahdu nyt yhtään mitään.”

Niemisen mukaan monelle on tullut yllätyksenä, että kesäteatterissa pyörii tänä vuonna näytelmä.

Puotilan kesäteatterissa esitetään tänä vuonna Timo Parvelan kirjaan perustuvaa Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen -näytelmää. Lapsille suunnatussa näytelmässä oleellinen katsojaryhmä on myös isovanhemmat. Lauronen arvelee, että tänä vuonna osa isovanhemmista ei ole uskaltanut tulla näytöksiin koronaviruspelon vuoksi.

Syitä katsojakatoon vaikuttaisi olevan useita. Nieminen ja Lauronen mainitsevat molemmat myös kesäteattereille tyypillisen vitsauksen: huonon sään. Niemisen mukaan Myllykolun kesäteatterin katsomossa on tarvittu talvitakkia vesisateen ja kolean kelin vuoksi.

Anni Mikkelssonin mukaan Mustikkamaan kesäteatterissa katsomon paikkamäärää ei ole voitu kasvattaa loppuunmyydyistä näytöksistä huolimatta taiteellisen ratkaisun vuoksi. Yleisö istuu esityksen aikana useissa pienissä katsomoissa, eikä Ylioppilasteatterilla ole resursseja lähteä laajentamaan näitä suuremmiksi.

Ainakin osassa pienemmistä kesäteattereissa tilanne on lähes päinvastainen yleisökapasiteetiltaan suurempiin teattereihin nähden. Yleisöä on riittänyt hyvin.

Mustikkamaan kesäteatterissa Ylioppilasteatterin näytelmän kaikki esitykset ovat loppuunmyytyjä. Ylioppilasteatterin taiteellisen vastaavan Anni Mikkelssonin mukaan syynä on osittain ainakin se, että tänä vuonna katsomoon pääsee kerrallaan vain 30 henkeä. Aiempina vuosina katsomoon on päässyt yli kolminkertainen määrä yleisöä.

Loppuunmyydyistä esityksistä huolimatta penniä on jouduttu kiristämään. Mikkelsson sanoo, että tänä vuonna budjetti on niin minimaalinen, ettei hän kehtaa sanoa sitä edes ääneen.

Esityksen järjestäminen oli myös hyvin epävarmaa pitkään.

Helsingin kaupungin myöntämä vuokrahelpotus oli avainasemassa siinä, että kesäteatteri oli ylipäätään mahdollista järjestää tänä vuonna.

Myös HIT Helsingin Pinokkio-näytelmä on vetänyt hyvin porukkaa Tervasaareen. Näytelmän ohjannut Anna Jaanisoo kertoo, että katsomon paikkamäärää on supistettu tänä kesänä 50 henkeen.

Vaikka yleisö on löytänyt hyvin tiensä katsomoihin, ei Jaanisoon mukaan voittoa ole tiedossa. Esitystä pyöritetään apurahojen turvin.

”Tuki on ollut elintärkeää, että pystymme jatkamaan toimintaamme ja tarjoamaan esityksiä tänä vuonna. Tuki on ollut merkittävä syy, että olemme uskaltaneet tehdä esityksen tänä vuonna.”

Jaanisoon mukaan teatterin toimintaa varten tukea on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön korona-apurahoista, Suomen Kulttuurirahastolta, Alfred Kordelinin säätiöltä ja Helsingin kaupungilta.